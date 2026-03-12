Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας: Διάλεξη για την εποχή του Γερμανικού Μπαρόκ

Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά παρουσίαση του Στάθη Γυφτάκη για την Ιστορία της Μουσικής. Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη διάλεξη είναι: Μπήκε τελικά φυλακή ο Μπαχ; Ηταν τελικά τόσο άσχημη η κόρη του Μπουξτενχούτε; Τελικά ο Χέντελ πέταξε από το παράθυρο την Φραντσέσκα; Ηταν τσαρλατάνος ο ιππότης Τζον Τέιλορ; Ηταν καλός ξιφομάχος ο Χέντελ; Κρασί Βουργουνδίας ή μοσχάτο;
Τελικά ποιός/ά συνέθεσε τις 6 σουίτες για τσέλο; Πότε έγινε το πρώτο μποτιλιάρισμα στην γέφυρα του Λονδίνου; Ητανε ο Χέντελ φιλάνθρωπος; Τί κοινά και τί διαφορές είχαν οι J.S.Bach και G.F.Haendel. Χέντελ ή Μπαχ; τι θα έλεγε ο Μπετόβεν; Μαζί με τον Στάθη Γυφτάκη θα συμμετάσχουν και οι καθηγητές Κατερίνα Παλαιολόγου, Βίκη Βασιλειάδη, Γιώργος Παυλάκος, Αντώνης Μαζιώτης και Σοφία Αναγνώστου.