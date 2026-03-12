Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας: Διάλεξη για την εποχή του Γερμανικού Μπαρόκ

Διάλεξη με θέμα την εποχή του Γερμανικού Μπαρόκ, μέσα από την μουσική και την ζωή κυρίως των Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ και Γκέοργκ Φρίντριχ Χέντελ, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, στις 8 μ.μ., στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας.

Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά παρουσίαση του Στάθη Γυφτάκη για την Ιστορία της Μουσικής. Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη διάλεξη είναι: Μπήκε τελικά φυλακή ο Μπαχ; Ηταν τελικά τόσο άσχημη η κόρη του Μπουξτενχούτε; Τελικά ο Χέντελ πέταξε από το παράθυρο την Φραντσέσκα; Ηταν τσαρλατάνος ο ιππότης Τζον Τέιλορ; Ηταν καλός ξιφομάχος ο Χέντελ; Κρασί Βουργουνδίας ή μοσχάτο;

Τελικά ποιός/ά συνέθεσε τις 6 σουίτες για τσέλο; Πότε έγινε το πρώτο μποτιλιάρισμα στην γέφυρα του Λονδίνου; Ητανε ο Χέντελ φιλάνθρωπος; Τί κοινά και τί διαφορές είχαν οι J.S.Bach και G.F.Haendel. Χέντελ ή Μπαχ; τι θα έλεγε ο Μπετόβεν; Μαζί με τον Στάθη Γυφτάκη θα συμμετάσχουν και οι καθηγητές Κατερίνα Παλαιολόγου, Βίκη Βασιλειάδη, Γιώργος Παυλάκος, Αντώνης Μαζιώτης και Σοφία Αναγνώστου.