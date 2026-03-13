Κινητοποίηση στα προβληματικά σημεία της Ναυαρίνου - Μέχρι το Πάσχα ξεκινά το “λίφτινγκ” στο νότιο πεζοδρόμιο

Κινητοποίηση αναμένεται στα σημεία της Ναυαρίνου όπου τα προβλήματα διάβρωσης έχουν ενταθεί, μετά και τις τελευταίες επισημάνσεις που έγιναν στη συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής Καλαμάτας.

Το ζήτημα έθεσε η δημοτική σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά» Ευγενία Κούβελα, τονίζοντας ότι τα προβλήματα διάβρωσης στο νότιο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου επιδεινώνονται διαρκώς, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υλοποιηθεί ουσιαστική παρέμβαση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στα «Βραχάκια» καθώς και στον πρώην «Κοιλάκο», όπου μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις έχουν δημιουργηθεί σοβαρά ζητήματα, με άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των διερχομένων, τη στιγμή μάλιστα που πλησιάζει η τουριστική περίοδος.

Απαντώντας για το θέμα του προβόλου του πεζοδρομίου, ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος ενημέρωσε ότι έχει ήδη εκπονηθεί μελέτη το 2025 για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης της υποδομής. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 20.000 ευρώ και για την υλοποίησή του έχει υπογραφεί σύμβαση με τον ανάδοχο από τις 30 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους. Όπως εξήγησε, η καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών είχε να κάνει με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες του χειμώνα, ωστόσο οι επισκευές -με καλύτερο καιρό πλέον- αναμένεται να ξεκινήσουν πριν από το Πάσχα.

Σε δεύτερη φάση προβλέπεται να ακολουθήσει όπως είπε επιπλέον παρέμβαση με προϋπολογισμό 40.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το διαβρωμένο τμήμα μεταξύ Ηρώων και Παπανικολή, η πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, Λυδία Εξηνταβελώνη, ανέφερε ότι το Λιμενικό Ταμείο είχε ξεκινήσει σχετική μελέτη, η οποία όμως δεν μπορεί πλέον να υλοποιηθεί, καθώς το αντιπλημμυρικό έργο της οδού Ευριπίδου συνδέεται με το ίδιο σημείο παρέμβασης, με αποτέλεσμα οι δύο μελέτες να αλληλοαναιρούνται.

Όπως σημείωσε, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις ώστε τα δύο έργα να συνδυαστούν και να προχωρήσουν συντονισμένα. Στο μεταξύ, στα δύο προβληματικά σημεία θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις προστασίας με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας των διερχομένων, ενώ η βασική εκτέλεση των έργων θα γίνει όταν ξεκινήσει το μεγάλο έργο της ΔΕΥΑΚ.

Από την πλευρά της, η Ευγενία Κούβελα επισήμανε ότι τα συγκεκριμένα προβλήματα δεν είναι πρόσφατα αλλά διαχρονικά, τονίζοντας ότι οι πρόσφατες κακοκαιρίες απλώς επιδείνωσαν μια ήδη επιβαρυμένη κατάσταση. Παράλληλα άσκησε κριτική στη δημοτική αρχή, σημειώνοντας πως συχνά οι υποδομές φτάνουν «στο αμήν» πριν ξεκινήσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις.