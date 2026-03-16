Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026 16:45

Δήμος Καλαμάτας: Αιτήσεις για τη διανομή κρέατος την περίοδο του Πάσχα

Σε διανομή χοιρινού κρέατος για την περίοδο της εορτής του Πάσχα θα προβεί ο Δήμος Καλαμάτας, στο πλαίσιο των κοινωνικών του δράσεων.

Οι ωφελούμενοι θα προκύψουν μετά από αξιολόγηση η οποία θα γίνει σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας.

Σημειώνεται ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε σήμερα 16 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 26 Μαρτίου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • ΑΙΤΗΣΗ (το έντυπο χορηγείται στους ενδιαφερόμενους και από τα γραφεία της εισόδου του ΚΤΙΡΙΟΥ Β’, του Δημαρχείου).
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Έντυπο Ε1 και εκκαθαριστικό για το φορολογικό έτος 2024
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

