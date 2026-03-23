Ο Δήμος Καλαμάτας σε συνάντηση με την Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σε κλειστή, υψηλού επιπέδου συνάντηση της κοινότητας των Πρεσβευτών του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα (EU Climate Pact) στην Ελλάδα, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, συμμετείχε ο Δήμος Καλαμάτας.

Τον δήμαρχο εκπροσώπησε ο αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας Βασίλης Παπαευσταθίου. Η συνάντηση διοργανώθηκε από το INZEB, Εθνικό Συντονιστή του EU Climate Pact στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή της Elina Bardram, Διευθύντριας της Γενικής Διεύθυνσης Δράσης για το Κλίμα (DG CLIMA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε μια ιδιαίτερα ουσιαστική συζήτηση, με τη συμμετοχή σημαντικών Ελλήνων εκπροσώπων από τον χώρο των πόλεων, των επιχειρήσεων, των μη κερδοσκοπικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων, της νεολαίας και του εμπορικού κόσμου.

Ο διάλογος επικεντρώθηκε στις προκλήσεις, τις προοπτικές και τις αναγκαίες πολιτικές για την προώθηση της κλιματικής μετάβασης και στην διαμόρφωση των απαραίτητων πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό, ο εκπρόσωπος του Δήμου Καλαμάτας μετέφερε τις αγωνίες, τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς της Καλαμάτας, αλλά και των Mission Cities, σε σχέση με τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη οι ευρωπαϊκές πολιτικές να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και της αυτοδιοίκησης.