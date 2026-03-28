Καλαμάτα: Σταδιακά εργασίες και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αναγνωσταρά

Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της ανάπλασης της οδού Αναγνωσταρά αναμένεται να εξετάσει και να ψηφίσει τη Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την επανεκκίνηση των εργασιών σε έναν από τους πιο κεντρικούς άξονες της πόλης.

Η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αφορά την υλοποίηση του έργου «Ολοκλήρωση Ανάπλασης Οδού Αναγνωσταρά», με στόχο την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και τη βελτίωση της καθημερινότητας πολιτών και επισκεπτών, δίνοντας έμφαση στην ασφαλή και απρόσκοπτη μετακίνηση, ιδιαίτερα για πεζούς και άτομα με αναπηρία. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της δημοτικής αρχής, η εκκίνηση των εργασιών στην Αναγνωσταρά τοποθετείται χρονικά κοντά στη φυσική ολοκλήρωση του έργου «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας» ή αμέσως μετά, όταν η κυκλοφορία στο κέντρο θα έχει επανέλθει σε πιο ομαλούς ρυθμούς. Η επιλογή αυτή δείχνει πρόθεση να περιοριστεί η ταυτόχρονη επιβάρυνση του κέντρου, αποφεύγοντας πολλαπλά εργοτάξια την ίδια περίοδο.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ

Το έργο θα εξελιχθεί σε τρεις διαδοχικές φάσεις, με εκτιμώμενη διάρκεια περίπου τριών μηνών για κάθε μία, γεγονός που μεταφράζεται σε συνολικό ορίζοντα περίπου 9 μηνών για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Ειδικότερα, η φάση Α περιλαμβάνει: Κλείσιμο της Αναγνωσταρά από Βαλαωρίτου έως Καίσαρη, η Φάση Β: Κλείσιμο από Καίσαρη έως Κολοκοτρώνη, και η Φάση Γ: Κλείσιμο από Κολοκοτρώνη έως 23ης Μαρτίου. Σε κάθε φάση προβλέπεται πλήρης αποκλεισμός των αντίστοιχων τμημάτων, με απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, θα γίνεται προσπάθεια τμηματικής επαναφοράς στην κυκλοφορία, ιδίως σε κόμβους που ολοκληρώνονται νωρίτερα, ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν απαιτούνται αλλαγές σε δρομολόγια Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, καθώς δεν διέρχονται από τα συγκεκριμένα τμήματα της οδού. Η ολοκλήρωση της ανάπλασης της Αναγνωσταρά αποτελεί κρίσιμο κομμάτι για την αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου της Καλαμάτας. Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, θα είναι η διαχείριση της καθημερινότητας κατά τη διάρκεια των εργασιών, καθώς η ήδη περιορισμένη κίνηση στα μαγαζιά ενδέχεται να μειωθεί περαιτέρω.

Τ.Αν.