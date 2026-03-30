ΔΕΥΑΤ: Απαγόρευση κατανάλωσης νερού για πόση και μαγείρεμα στον Πύργο Τριφυλίας!

Την απαγόρευση κατανάλωσης νερού στον Πύργο Τριφυλίας για πόση και για μαγείρεμα ανακοίνωσε η ΔΕΥΑ Τριφυλίας μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργαστηριακοί έλεγχοι, καθώς η υδροδότηση, λόγω σοβαρής βλάβης, γίνεται από υδροφόρες.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση της ΔΕΥΑΤ σημειώνεται:

«Η Δ.Ε.Υ.Α. ενημερώνει τους κατοίκους της Τ.Κ. Πύργου Τριφυλίας ότι, λόγω σοβαρής βλάβης στον βασικό αγωγό τροφοδοσίας από τη θέση «Αλικοντούζι», δεν είναι δυνατή η επαρκής πλήρωση των δεξαμενών ύδρευσης.

Προκειμένου να αποφευχθεί διακοπή της υδροδότησης, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή τροφοδότηση των δεξαμενών με υδροφόρες από ελεγμένες εναλλακτικές πηγές.

Λόγω της διαδικασίας αυτής πρέπει να διενεργηθούν νέοι εργαστηριακοί έλεγχοι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας.

Έως την έκδοση των αποτελεσμάτων, το νερό του δικτύου δε μπορεί να θεωρηθεί πόσιμο και απαγορεύεται η χρήση του για πόση και μαγείρεμα.

Συνιστάται η χρήση του αποκλειστικά για: ατομική υγιεινή (μπάνιο) , καθαριότητα και λοιπές οικιακές χρήσεις.

Παρακαλούνται οι καταναλωτές να περιορίσουν τη χρήση του νερού στα απολύτως απαραίτητα, ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια για όλους.

Η Δ.Ε.Υ.Α. θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση για την πλήρη αποκατάσταση της ομαλής υδροδότησης».

Κ.Μπ.