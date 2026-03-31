Καλαμάτα: Διαφωνίες για κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η εισήγηση προς τη Δημοτική Επιτροπή ήταν αρνητική ως προς την κοπή του συγκεκριμένου φοίνικα, καθώς μετά από αυτοψία διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για «υγιές και ευθυτενές δέντρο χωρίς φυτοπαθολογικά ή στατικά προβλήματα». Ωστόσο, το θέμα, αν και έφτασε προς συζήτηση, δεν προχώρησε τελικά σε ψήφιση, καθώς δεν είχε προηγηθεί η απαιτούμενη έγκριση από τη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας. Παράλληλα, κατά τη διαδικασία διατυπώθηκαν ενστάσεις και προβληματισμοί από μέλη της δημοτικής αρχής, θέτοντας ζητήματα ασφαλείας. Η πρώτη περίπτωση είχε να κάνει με κοπή φίκου που φύεται στο πεζοδρόμιο επί της οδού Προκοπίου Πατριάρχου, διότι το δέντρο μπορεί να προκαλέσει ζημία στην παρακείμενη οικία. Η δεύτερη, αφορούσε κοπή φοίνικα που φύεται στο πεζοδρόμιο επί της οδού Παν. Σγουρέα. Ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης συμφώνησε πως το πρώτο δέντρο πρέπει να κοπεί άμεσα, καθώς απειλούνται τα θεμέλια του σπιτιού, ενώ για το δεύτερο διαφώνησε με την άποψη της υπηρεσίας, εκτιμώντας πως πρέπει να κοπούν αμφότερα. Παράλληλα, στάθηκε στις γνωμοδοτικές αποφάσεις της Κοινότητας οι οποίες δεν έρχονται πάντα στην ώρα τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Γιώργος Φάβας εξέφρασε επίσης τις επιφυλάξεις του για το αν η υπηρεσία έχει ελέγξει πλήρως το ριζικό σύστημα του φοίνικα, ως προς το αν είναι ανθεκτικό. Ο ίδιος, προειδοποίησε πως αν το δέντρο αυτό πέσει τελικά λόγω σαθρού ριζικού συστήματος, το Σώμα θα είναι υπόλογο έναντι του Νόμου. Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ζήτησε να αναβληθεί το θέμα και να έρθει πάλι αφού θα έχει συνεδριάσει η τοπική Κοινότητα, ζητώντας να έρθει υπηρεσιακός από το τμήμα Πρασίνου στην επόμενη Επιτροπή, ώστε να δοθούν διευκρινίσεις. Παράλληλα, έχοντας προηγηθεί η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μ. Μαντίνειας, εγκρίθηκε η κοπή πεύκου που φύεται στην παραλία της Μ. Μαντίνειας μεταξύ επιχειρήσεων εστίασης. Μετά από αυτοψία υπαλλήλου της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, διαπιστώθηκε ότι λόγω της πρόσφατης παράκτιας διάβρωσης της παραλίας έχει αποκαλυφθεί μέρος του ριζικού συστήματος που στηρίζει το δέντρο. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την προϋπάρχουσα κλίση και το μεγάλο μέγεθος του δέντρου, καθώς και το ότι τα είδη των πεύκων διαθέτουν επιφανειακό και οριζόντια αναπτυσσόμενο ριζικό σύστημα, καθιστά το συγκεκριμένο δέντρο ευάλωτο και επικίνδυνο ως προς την πιθανότητα πτώσης.

Τ.Αν.