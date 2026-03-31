Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Εγκριση προσλήψεων έκτακτου προσωπικού

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η πρόσληψη τεσσάρων ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Κεντρικού Κοιμητηρίου, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών. Οι θέσεις αφορούν δύο εργάτες κοιμητηρίων και δύο εργάτες ταφής–εκταφής, με πλήρη απασχόληση. Η δαπάνη για τη μισθοδοσία τους θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από ανταποδοτικά έσοδα (λοιπές αντικαταβολές), χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Παράλληλα, η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών κοινωνικών και υγειονομικών δομών του Δήμου. Μετά από περικοπή του αρχικού αιτήματος από το Υπουργείο Εσωτερικών, εγκρίθηκαν τελικά δύο θέσεις:

ένας ιατρός ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής για το Δημοτικό Ιατρείο, και

ένας εργαζόμενος ειδικότητας αρτοποιίας–ζαχαροπλαστικής για το ΚΔΑΠμεΑ. Οι συγκεκριμένες συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως 11–12 μήνες και θα χρηματοδοτηθούν από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, όπως προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο. Οι αποφάσεις εντάσσονται στον γενικότερο προγραμματισμό προσλήψεων για το 2026 στους ΟΤΑ, με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, και αποσκοπούν στην κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του Δήμου, ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς όπως η δημόσια υγεία, η κοινωνική μέριμνα και οι υπηρεσίες κοιμητηρίων.

