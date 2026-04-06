18 θέματα στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης

Μεταξύ των 18 συνολικά θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη, άλλα θέματα με ενδιαφέρον στο σημερινό Δ.Σ. είναι: Η έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής για τις εγγραφές – επανεγγραφές και διαγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς/Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Μεσσήνης. Η αναδοχή οφειλών της ΚΕΑΔΗΜ προς τον ΕΦΚΑ. Η έγκριση Πρωτοκόλλου Παροχής Υπηρεσιών Ενεργειακής Αναβάθμισης και Αυτοματοποίησης Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων χώρων Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Μεσσήνης, για την περίοδο από 1η Ιουλίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2025. Η έγκριση παραχώρησης χώρου ναού Τριών Ιεραρχών για τη διεξαγωγή εμποροπανήγυρης. Η γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για “Νέο Λατομείο Χαλαζιάκης Άμμου” στη θέση “Τσώνης” ή “Αγιάννης” στη Βελίκα. τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού 2026. Η αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜ.