Κατρίτσης κατά δημοτικής αρχής Τριφυλίας: “Προπονήσεις στο Κολυμβητήριο ακυρώθηκαν λόγω ανευθυνότητας”

Καθώς, όπως σημειώνει, εξαιτίας της προχειρότητας, της ανικανότητας και της ανευθυνότητας της Δημοτικής Αρχής ακυρώθηκαν προγραμματισμένες προπονήσεις ομάδων κολύμβησης στο κολυμβητήριο Κυπαρισσίας της ημέρες του Πάσχα, αφού το κολυμβητήριο δεν είναι έτοιμο. Σημειώνοντας παράλληλα πως ενώ η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου ήταν να έρθει χθες στην Κυπαρισσία, ενημερώθηκε για το κολυμβητήριο μόλις την Παρασκευή.

Αναλυτικά ο κ . Κατρίτσης αναφέρει: «Προγραμματισμένες προπονήσεις ομάδων κολύμβησης αθλητικών συλλόγων στο Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας κατά τη διάρκεια της Πασχαλινής περιόδου ακυρώθηκαν εξαιτίας της προχειρότητας, της ανικανότητας και της ανευθυνότητας της Δημοτικής Αρχής Τριφυλίας.

Προπονήσεις οι οποίες προγραμματίστηκαν έπειτα από ενημέρωση και έγκριση από τη Δημοτική Αρχή Τριφυλίας, δηλ. τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αθλητισμού κ. Βασίλη Αθανασόπουλο, όπως έχει δημοσιευθεί σε ΜΜΕ από τις 13/3/2026.

Προπονήσεις οι οποίες έθεταν την Κυπαρισσία στο χάρτη των προπονητικών κέντρων της χώρας αναδεικνύοντας το Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας ως προορισμό για ομάδες και τμήματα κολύμβησης αθλητικών συλλόγων. Γεγονός αδιαμφισβήτητα θετικό με πολλαπλά οφέλη για τον Δήμο Τριφυλίας, τις τοπικές επιχειρήσεις και την εξωστρέφεια της τουριστικής προβολής που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος.

Ωστόσο, οι άνθρωποι του Α.Ο. Παλαιού Φαλήρου που η ομάδα του είχε ήδη προχωρήσει σε προκρατήσεις δωματίων ξενοδοχειακής μονάδας στην Κυπαρισσία με άφιξη στην πόλη την Κυριακή 5/4/2026, ενημερώθηκαν μόλις την Παρασκευή 3/4/2026 από την Δημοτική Αρχή Τριφυλίας ότι δεν είναι έτοιμο το Κολυμβητήριο να τους υποδεχθεί και να φιλοξενήσει τις προπονήσεις τους.

Εάν αυτό δεν είναι ανικανότητα και ανευθυνότητα της Δημοτικής Αρχής Τριφυλίας, τι είναι;

Ο Δήμος Τριφυλίας πρέπει να έχει αξιοπιστία, ναι ή όχι ;

Προσέβαλε τον Α.Ο. Παλαιού Φαλήρου που αποφάσισε να τιμήσει την Κυπαρισσία και τον Δήμο Τριφυλίας, για πέντε ημέρες, επιλέγοντας το Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας για τις προπονήσεις του τις μέρες του Πάσχα, ναι ή όχι ;

Προκαλεί συνέπειες οικονομικές στην επιχείρηση που θα διέμεναν αλλά και ευρύτερα στην τοπική οικονομία, ναι ή όχι ;

Ας μην σπεύσουν να ψελλίσουν δικαιολογίες περί άγονου διαγωνισμού για «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων & προμήθεια χημικών Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κυπαρισσίας» προϋπολογισμού της εν λόγω παροχής υπηρεσιών 78.503,78€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

16 Δεκεμβρίου 2025 στη Δημοτική Επιτροπή εγκρίθηκε η μελέτη αρ. 60/2025 και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 9 Ιανουαρίου 2026.

Γιατί να γίνει τόσο αργά και καθυστερημένα η διαδικασία για τον διαγωνισμό; Δεν μπορούσαν νωρίτερα; Είχαν άλλα στο μυαλό τους; Άλλες προτεραιότητες;

22 Ιανουαρίου 2026 η Δημοτική Επιτροπή κήρυξε άγονο το διαγωνισμό λόγω μη υποβολής προσφορών και αποφάσισε την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Στους δύο και πλέον μήνες που ακολούθησαν γιατί δεν προχώρησε η διαδικασία; Τι έκαναν προκειμένου να βρεθεί ο ανάδοχος;

Με ποιο δικαίωμα οι δύο έμμισθοι Αντιδήμαρχοι Τεχνικών Υπηρεσιών και Αθλητισμού εκθέτουν το Δήμο Τριφυλίας και τον τόπο;

Οι επισκέπτες και φιλοξενούμενοί μας είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές για τον τόπο μας. Είναι αδιανόητο να τους συμπεριφέρεται η Δημοτική Αρχή Τριφυλίας απαξιωτικά και προσβλητικά.

Είναι αδιανόητο Απρίλη μήνα να μην υπάρχει ανάδοχος για «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων & προμήθεια χημικών Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κυπαρισσίας».

Είναι αδιανόητο να επιδεικνύεται τέτοια αδιαφορία για το μοναδικό Κολυμβητήριο στην Τριφυλία.

Τουλάχιστον να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη από τον σύλλογο του Α.Ο. Παλαιού Φαλήρου. Αλλά και από τους άλλους δύο συλλόγους που προγραμμάτισαν προπονήσεις στο Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας για τις επόμενες μέρες, εφόσον κι αυτές δεν πραγματοποιηθούν.

Όσον αφορά την τύχη των δυο εμπλεκομένων Αντιδημάρχων ας αποφασίσει αυτός που τους διόρισε: o κ. Λεβεντάκης…

Καλή Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Καλή Ανάσταση σε όλους»!

Κ.Μπ.