Μεγάλη διαρροή νερού στον Φ800 στα Λέικα

“Εδώ και σχεδόν 3 χρόνια υπάρχει μεγάλη διαρροή νερού στον αγωγό μεταφοράς νερού Φ600 στα Λέικα και κανείς αρμόδιος δεν ασχολείται”, κατήγγειλε στην “Ε” ο σύμβουλος της Κοινότητας (της παράταξης Τζαμουράνη) Θανάσης Ηλιόπουλος.

Ειδικότερα, ο κ. Ηλιόπουλος μας πήγε στην περιοχή του παλιού αντλιοστασίου των Λεΐκων, όπου μας έδειξε το νερό που τρέχει από τη διαρροή του Φ600 στον δρόμο της λαγκάδας προς το Ασπρόχωμα (πριν από τον ΟΑΕΔ), διευκρινίζοντας πως δεν πρόκειται για όμβρια. Από το νερό αυτό έχουν προκληθεί ζημιές, έχουν δημιουργηθεί λακκούβες στον δρόμο που χρησιμοποιεί αρκετός κόσμος, σε μήκος περίπου ενός χιλιομέτρου.

Ο κοινοτικός σύμβουλος προχώρησε σε αυτή την καταγγελία για την αδιαφορία και την εγκατάλειψη, όσον αφορά την υποχρέωση της επισκευής και της αποκατάστασης από τον Σύνδεσμο Υδρευσης και τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας, με αφορμή και τις υπέρογκες αυξήσεις που επέβαλε η Επιχείρηση, για τις οποίες υπάρχουν αντιδράσεις στα Λέικα, με συγκέντρωση υπογραφών.

Μας επισήμανε ότι “σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΚ, χάνονται πάνω από 4 εκ. κυβικά τον χρόνο, ποσοστό 41%, από την αντλούμενη ποσότητα από το Πήδημα. Μόνο στα Λέικα, παλιό αντλιοστάσιο χάνονται το ελάχιστο 10 κυβικάΧ 24 ώρεςΧ 365 ημέρες=87.600 κυβικά τον χρόνο” και πρόσθεσε:

“Η αξία της παραπάνω ποσότητας με μια μέση τιμή χρέωσης 0,5 το κυβικό είναι 43.800 ευρώ τον χρόνο, επί 3 χρόνια που υφίσταται, σύνολο 131.400 ευρώ συν ΦΠΑ”.

Γ.Σ.