Εκπαιδευτικές δράσεις από τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας (Βίντεο)

Με πλούσιες και πολυδιάστατες εκπαιδευτικές δράσεις συνεχίζεται το έργο των ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας, με στόχο την ενίσχυση της γνώσης, της περιβαλλοντικής ευαισθησίας και της κοινωνικής συνείδησης των παιδιών.

Στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Περιβάλλοντος & Επιστημών, υλοποιήθηκε η δράση «Οι Φίλοι του Χειμώνα», μέσα από την οποία τα παιδιά γνώρισαν τις προσαρμογές των ζώων στις χαμηλές θερμοκρασίες. Μέσα από εκπαιδευτικά βίντεο, κρυπτόλεξα και δημιουργικές δραστηριότητες, ενημερώθηκαν για φαινόμενα όπως η χειμερία νάρκη και η μετανάστευση των πουλιών, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκε προβληματισμός γύρω από την κλιματική αλλαγή και την προστασία των οικοσυστημάτων.

Παράλληλα, στη δράση «Το Κερί και το Φυτό», τα παιδιά συμμετείχαν σε ένα απλό πείραμα που ανέδειξε τη σημασία του αέρα για την καύση, καθώς και τον ρόλο των φυτών στην παραγωγή οξυγόνου. Μέσα από τη βιωματική αυτή διαδικασία, αναδείχθηκε η αξία της φύσης και η ανάγκη προστασίας της.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και σε ζητήματα κοινωνικής ευαισθητοποίησης, μέσα από το Εργαστήριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού και τη δράση «Παρουσίαση ενός Παραολυμπιακού Αθλήματος». Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με παραολυμπιακά αθλήματα, όπως το goalball, το μπάσκετ και το βόλεϊ αναπήρων, καθώς και το μπότσια, ενώ είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την καθημερινότητα ατόμων με οπτική αναπηρία μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων, όπως η κίνηση με κλειστά μάτια και η χρήση Braille. Η δράση υλοποιήθηκε με τη συμβολή της ΚΟΙΝΣΕΠ Thera+ και του Συλλόγου Ατόμων με Προβλήματα Όρασης.

Τέλος, στο πλαίσιο ενίσχυσης της αποδοχής και της διαφορετικότητας, πραγματοποιήθηκε η αφήγηση του παραμυθιού «Η Μπουμπού και η Μπαμπαλού» σε παιδιά νηπιακής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Ακολούθησαν δραστηριότητες κατανόησης και δημιουργικής έκφρασης, με τα παιδιά να αποτυπώνουν μέσα από ζωγραφιές τα μηνύματα της φιλίας και της αποδοχής, τα οποία στη συνέχεια συντέθηκαν σε ομαδική κατασκευή.

Οι δράσεις των ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας συνεχίζουν να προάγουν την εκπαίδευση μέσα από τη βιωματική μάθηση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση υπεύθυνων και ενεργών πολιτών.