Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού από τον Δήμο Καλαμάτας

Συγκεκριμένα, η αρχική απόφαση προέβλεπε την πρόσληψη συνολικά 53 ατόμων με οκτάμηνες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών των Διευθύνσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων και Τεχνικών Υπηρεσιών. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι στην πρόταση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών είχαν δηλωθεί κωδικοί δαπανών μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, γεγονός που οδήγησε στην ανάγκη ανάκλησης της προηγούμενης απόφασης και λήψης νέας. Με τη νέα εισήγηση εγκρίθηκε τελικά ο προγραμματισμός για 50 προσλήψεις οκτάμηνης διάρκειας, όλες για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων. Οι θέσεις αφορούν 22 συνοδούς απορριμματοφόρων, 8 εργαζόμενους καθαριότητας εξωτερικών χώρων, 15 οδηγούς, 2 χειριστές μηχανημάτων έργου, 1 μηχανοτεχνίτη οχημάτων, 1 λιπαντή-πλυντή και 1 εργάτη γενικών καθηκόντων. Η δαπάνη μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών θα καλυφθεί από τους αντίστοιχους ανταποδοτικούς κωδικούς του δημοτικού προϋπολογισμού του 2026, ενώ ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και για το επόμενο οικονομικό έτος. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την ενίσχυση των υπηρεσιών καθαριότητας και διαχείρισης οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας, σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες στελέχωσης παραμένουν αυξημένες.

Τ.Αν.