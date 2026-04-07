Ημερίδα στη Μεθώνη για την χαρτογράφηση κινδύνου τσουνάμι

Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εστιάζει στην πρόληψη και προετοιμασία έναντι φυσικών κινδύνων, με βασικούς πυλώνες την ανάπτυξη χαρτών πλημμύρας από τσουνάμι σε εθνικό επίπεδο και τη δημιουργία μεθοδολογίας για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση εκκενώσεων,

λαμβάνοντας υπόψη πολλαπλούς κινδύνους.

Την υλοποίηση του έργου NEAM-COMMITMENT συντονίζει το ΕΚΠΤ, ενώ συμμετέχουν ως εταίροι η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η Ακαδημία Αθηνών, καθώς και ερευνητικά ινστιτούτα από την Ιταλία, την Ισπανία και την Κύπρο (Γεωλογική Επισκόπηση Κύπρου), συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων Αρχών Πολιτικής Προστασίας των χωρών αυτών.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν οι στόχοι του έργου, η επιστημονική μεθοδολογία που εφαρμόζεται για την ανάπτυξη των χαρτών επικινδυνότητας, καθώς και οι πρώτοι χάρτες επικινδυνότητας και τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για την περιοχή της Μεθώνης, η οποία αποτελεί μία από τις πιλοτικές περιοχές εφαρμογής στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον συνδυασμό κινδύνων σεισμού και τσουνάμι, καθώς και στις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό δράσεων εκκένωσης και πολιτικής προστασίας.

Η ημερίδα αποτέλεσε πεδίο ουσιαστικού διαλόγου και ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, της Πολιτείας, των σωμάτων ασφαλείας και της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας και της αξιοποίησης αξιόπιστων επιστημονικών δεδομένων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών.

Ποιοι συμμετείχαν στην ημερίδα

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο δήμαρχος Πύλου-Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, ο εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Αγγελόπουλος, από την Ακαδημία Αθηνών ο καθηγητής Γιώργος Καραγιάννης, οι επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Μαρίνος Χαραλαμπάκης, Νίκος Καλλιγέρης, Έλενα Δασκαλάκη και Μαρίνα Αθανασοπούλου, από το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας: Stefano Lorito, Umberto Fracassi και Lorenzo Cuglari, από το Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Υδραυλικής της Κανταβρίας της Ισπανίας: Ignacio Aguirre και Maria Merino, από το Ινστιτούτο Προστασίας και Περιβαλλοντικής Έρευνας της Ιταλίας: Pio Di Manna, από το Ίδρυμα Παγκόσμιου Μοντέλου Σεισμών στην Ιταλία: Marco Baiguera, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύλου-Νέστορος Μιχάλης Καραβίδας, ο αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Μεθώνης Παναγιώτης Λίγγρης, ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Πύλου Παναγιώτης Λαμπίρης, ο προϊστάμενος του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πύλου Φώτης Βλαχόγιαννης, ο προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύλου-Νέστορος Γιώργος Τζιβίσκος, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Πύλου-Νέστορος Κωνσταντίνος Ρομπάκης, η Γενική Γραμματέας του Δήμου Πύλου-Νέστορος και συντονίστρια της ημερίδας Ιωάννα Κοσμοπούλου, οι ειδικοί συνεργάτες του δημάρχου Ελισάβετ Λυμπέρη και Ηλίας Νιόκος, καθώς και τεχνικοί υπάλληλοι του δήμου.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με ισχυρή δέσμευση όλων των συμμετεχόντων για τη συνέχιση της συνεργασίας και την περαιτέρω ανάπτυξη εργαλείων και δράσεων που θα συμβάλουν στην καλύτερη προετοιμασία της περιοχής της Μεθώνης απέναντι στον κίνδυνο τσουνάμι.

Στο πλαίσιο αυτό, προαναγγέλθηκε και η διοργάνωση επόμενης ημερίδας, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή προσπάθεια του Δήμου Πύλου-Νέστορος για την προστασία των πολιτών και την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.