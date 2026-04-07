Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Κατσούλης και Γρουσουζάκος

Τις δηλώσεις ανεξαρτητοποίησής τους ανακοίνωσε στη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου ο πρόεδρος Κώστας Ξηρογιάννης.

Στη δήλωσή του ο Γ. Γρουσουζάκος επικαλείται πολιτικές διαφωνίες, διαφοροποίηση σε ζητήματα αντιπολίτευσης και προσωπικούς λόγους και ο Κ. Κατσούλης προσωπικούς λόγους, ενώ και οι δύο δηλώνουν πως θα συνεχίσουν “με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου και των δημοτών”.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος όρισε και τον χώρο που θα κάθονται οι δύο ανεξάρτητοι σύμβουλοι (στα έδρανα της μειοψηφίας, στην πάνω σειρά).

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος επισήμανε ότι οι ανεξαρτητοποιηθέντες σύμβουλοι πρέπει να αντικατασταθούν από τις επιτροπές, που μετέχουν ως εκπρόσωποι της μειοψηφίας και δήλωσε πως θα κάνει πολιτικό σχόλιο, όταν οι δύο σύμβουλοι είναι παρόντες (χθες απουσίαζαν). Ακόμα, απευθυνόμενος προς τη δημοτική αρχή και το προεδρείο, παρατήρησε με νόημα ότι “υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι που δεν έχουν πατήσει καθόλου και είναι ευθύνη δική σας”, για το τι πρέπει να γίνει.

