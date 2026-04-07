Το «Σπάσιμο της στάμνας» θα αναβιώσει στη Μεσσήνη

Το έθιμο «Σπάσιμο της στάμνας» που πραγματοποιείται με την πρώτη Ανάσταση του Κυρίου, θα αναβιώσει στη Μεσσήνη, το Μεγάλο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι επί της οδού Ερμού.

Σύμφωνα με το έθιμο που έχει αρχαιοελληνικές ρίζες, μετά την πρώτη Ανάσταση, οι χριστιανοί σπάνε πήλινα αγγεία και κάνουν θόρυβο, ως πράξη συμβολική για να διώξουν το κακό του θανάτου. Οι δημότες και οι επισκέπτες της Μεσσήνης, μπορούν να πάρουν τις στάμνες τους ή ότι άλλο πήλινο αγγείο έχουν και να συγκεντρωθούν στην οδό Ερμού της Μεσσήνης για να αναβιώσουν το έθιμο.

Επίσης, την ίδια μέρα, από τις 11 το πρωί στην πλατεία Ιωάννη Αλευρά, θα λειτουργεί εργαστήριο ζωγραφικής στάμνας, όπου παιδιά και γονείς θα έχουν την ευκαιρία να ζωγραφίσουν τη στάμνα τους με δημιουργικό τρόπο.