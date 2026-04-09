Το πρόγραμμα δρομολογίων του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας

Ειδικότερα, τη Μεγάλη Παρασκευή θα ισχύσουν δρομολόγια Σαββάτου. Ωστόσο, λόγω της περιφοράς των Επιταφίων, θα υπάρξει διακοπή στην κυκλοφορία των λεωφορείων από τις 8 μ.μ. έως τις 10:15 μ.μ. Τα τελευταία δρομολόγια θα αναχωρήσουν στις 8 μ.μ. από τα τέρματα, ενώ η επανέναρξη θα γίνει στις 10.15 μ.μ. από τις αφετηρίες των γραμμών. Το Μεγάλο Σάββατο θα πραγματοποιηθούν κανονικά όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια Σαββάτου, χωρίς αλλαγές. Για την Κυριακή του Πάσχα, το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας θα εφαρμόσει ειδικό πρόγραμμα, με δρομολόγια ανά δύο ώρες σε βασικές γραμμές του δικτύου. Συγκεκριμένα, στη γραμμή Ν1 από ΚΤΕΛ προς Φιλοξένια τα δρομολόγια θα ξεκινούν από τις 7:30 π.μ. και θα ολοκληρώνονται στις 10.30 μ.μ., ενώ από Φιλοξένια προς ΚΤΕΛ το πρώτο δρομολόγιο θα είναι στις 6.15 π.μ. και το τελευταίο στις 10.15 μ.μ. Αντίστοιχα, στη γραμμή Ν2 από Φιλοξένια προς Νοσοκομείο τα δρομολόγια αρχίζουν στις 6.15 π.μ. και ολοκληρώνονται στις 10.20 μ.μ., ενώ από Νοσοκομείο προς Φιλοξένια ξεκινούν στις 7.15 π.μ. και φτάνουν έως τις 11.15 μ.μ. Στη γραμμή Ν7, από Φιλοξένια προς Μ. Μαντίνεια, τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν από τις 7.50 π.μ. έως τις 7.50 μ.μ., ενώ από Μ. Μαντίνεια προς Φιλοξένια από τις 8.10 π.μ. έως τις 8.10 μ.μ. Παράλληλα, στη γραμμή Ν8 από Μ. Κάλλας προς ΟΣΕ τα λεωφορεία θα κινούνται από τις 8 π.μ. έως τις 8 μ.μ., ενώ από ΟΣΕ προς Μ. Κάλλας από τις 8.15 π.μ. έως τις 8.15 μ.μ. Τη Δευτέρα του Πάσχα θα ισχύσουν δρομολόγια Κυριακής και αργίας.