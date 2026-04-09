Αρκαδία: Ενημέρωση για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Ενημέρωση για τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ πραγματοποιήθηκε χθες Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου στην Τρίπολη, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε συνεργασία με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αρκαδίας και το Τμήμα Τροχαίας Τρίπολης.

Κατά τη διάρκεια της δράσης πολίτες ενημερώθηκαν από επαγγελματίες υγείας για τις επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ στην οδήγηση και για τη σημασία της υπεύθυνης συμπεριφοράς στον δρόμο. Παράλληλα διανεμήθηκαν δωρεάν τεστ αυτοελέγχου αλκοόλ και ενημερωτικό υλικό με οδηγίες πρόληψης και ασφαλούς οδήγησης.

Στη δράση συμμετείχαν ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Πελοποννήσου Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Σωτήριος Καμαρινόπουλος, η πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αρκαδίας Βασιλική Φράγκου, μέλη διοικητικών συμβουλίων και υπηρεσιακά στελέχη.

Ο αναπληρωτής περιφερειάρχης ευχαρίστησε τους φορείς για τη συνεργασία και τους πολίτες για τη συμμετοχή τους, επισημαίνοντας τη σημασία της πρόληψης για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.