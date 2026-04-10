Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026 08:24

Καλαμάτα: Στην κυκλοφορία σήμερα η Φραντζή έως τη Σιδηροδρομικού Σταθμού

Στην κυκλοφορία παραδίδεται σήμερα Μεγάλη Παρασκευή η αναπλασμένη οδός Φραντζή έως την οδό Σιδηροδρομικού Σταθμού, στο κέντρο της Καλαμάτας.

Οπως ενημερώνει ο Δήμος, ο δρόμος δίνεται για ΙΧ επιβατικά οχήματα και μοτοσικλέτες, με σκοπό τη διευκόλυνση των μετακινήσεων δημοτών κι επισκεπτών κατά τις ημέρες του Πάσχα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Φραντζή, Σιδηροδρομικού Σταθμού, Γιατράκου και Νέδοντος.

Στην αναπλασμένη Φραντζή που παραδίδεται, θα υπάρχει η δυνατότητα στάθμευσης για μηχανές και ΙΧ, καθώς για τα δίκυκλα βάφτηκε χθες η σήμανση και για τα αυτοκίνητα οι θέσεις καθορίζονται με άσπρους κυβόλιθους.

Απέναντι από τον σιδηροδρομικό βάφτηκε και η μικρή πιάτσα των ταξί.

Μετά το Πάσχα, θα συνεχιστούν οι εργασίες για να ολοκληρωθεί η ανάπλαση και στο τμήμα της οδού Κεφάλα έως τη συμβολή με την οδό Νέδοντος.

