“Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων - Χωριών”: Ιστορικά στοιχεία στην εκδήλωση της 12ης Μαΐου

Εκδήλωση - έκθεση με παρουσίαση της σχετικής έρευνας για την ένταξη της πόλης της Καλαμάτας και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου στο “Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων – Χωριών”, οργανώνει ο Δήμος στις 12 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο.

Χθες η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε κι εξειδίκευσε πίστωση έως 900 ευρώ, για δαπάνες διαμονής και διατροφής που αφορούν τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου είπε ότι στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί, θα ενημερωθεί για για τη μελέτη και τον φάκελο που έχουν ετοιμαστεί και σταλεί στο υπουργείο Εσωτερικών.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε πως έγινε μια ολοκληρωμένη προσπάθεια και διατέθηκε σημαντικό ποσό σε ομάδα ερευνητών και ιστορικών, ενώ έκανε λόγο για συγκλονιστικά στοιχεία για τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην Καλαμάτα και σε γειτονικά χωριά από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής.

Σύμφωνα με την εισήγηση, η έρευνα αφορά: Τη δημιουργία πλήρους και τεκμηριωμένου φακέλου στον οποίο περιέχονται ιστορικά τεκμηριωμένα στοιχεία, για τις κάθε είδους καταστροφές και απώλειες που υπέστησαν οι περιοχές που σήμερα ανήκουν στον Καλλικρατικό Δήμο Καλαμάτας και ειδικότερα αλλά όχι αποκλειστικά απώλειες μόνο σε ανθρώπινες ζωές από κάθε αιτία και καταστροφή ή επίταξη υποδομών και οικονομικών-παραγωγικών μονάδων. Την ερμηνεία των συλλεγέντων κατά τα άνω στοιχείων, υπό το φως των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, προς αναζήτηση και τεκμηρίωση Εγκλημάτων κατά της Ανθρωπότητας, που έλαβαν χώρα στην περιοχή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Και την χρήση του συλλεγέντος αυτού υλικού για τη δημόσια παρουσίασή του υπό μορφή εκθέσεων ή/και διοργάνωση διαλέξεων, συνεδρίων και παρουσιάσεων με τη σχετική θεματική.

Γ.Σ.