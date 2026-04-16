Αυξήθηκε το αντίτιμο για τα ΚΔΑΠ της «Φάρις»

Σύμφωνα με την εισήγηση που ψηφίστηκε, το μηνιαίο αντίτιμο αυξάνεται από 40 ευρώ σε 60 ευρώ ανά παιδί. Η αλλαγή αυτή κρίθηκε αναγκαία στο πλαίσιο της αναβάθμισης και βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχονται στα ΚΔΑΠ, καθώς έχει καταγραφεί αυξημένη ζήτηση από παιδιά εκτός του προγράμματος ΕΣΠΑ. Η αύξηση του αντιτίμου συνδέεται με την ανάγκη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, ώστε να διατηρηθεί η αναλογία εκπαιδευτικών και παιδιών, αλλά και με την κάλυψη των αυξημένων λειτουργικών εξόδων και την περαιτέρω ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων δραστηριοτήτων. Παράλληλα, διατηρούνται ειδικές προβλέψεις για την οικονομική συμμετοχή των γονέων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται πλήρης απαλλαγή για ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με εισόδημα έως 10.000 ευρώ, οι οποίες συμμετείχαν στην πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ με πλήρη φάκελο αλλά δεν έλαβαν voucher.

Το κανονικό αντίτιμο των 60 ευρώ θα ισχύει για οικογένειες με εισόδημα άνω των 10.001 ευρώ που δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ΕΣΠΑ για αντικειμενικούς λόγους, ενώ μειωμένο αντίτιμο κατά 50% προβλέπεται για πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, για οικογένειες στρατευμένων, καθώς και για οικογένειες με παιδιά ή μέλη με αναπηρία άνω του 67%, με εισοδήματα έως 27.000 ευρώ.