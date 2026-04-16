Δήμος Καλαμάτας: Συνάντηση για την αστική συγκοινωνία

Συνάντηση εργασίας για θέματα αστικής συγκοινωνίας του Δήμου Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη στο Δημαρχείο, υπό τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, στο πλαίσιο της τακτικής επικοινωνίας που υπάρχει.

Στη συνάντηση, παρουσία του προέδρου του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας Θανάση Πατικόπουλου και του αντιπροέδρου Χρήστου Μουστρούχου, συμμετείχαν οι αντιδήμαρχοι Κώστας Παπαδάκης και Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος, ο προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργος Πετρόπουλος και στελέχη του Δήμου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, επί τάπητος τέθηκαν διάφορα θέματα που άπτονται της αστικής συγκοινωνίας στην πόλη, ενώ εξετάστηκαν προτάσεις που βελτιώνουν το συγκοινωνιακό έργο κι ενισχύουν το τουριστικό προφίλ του Δήμου.