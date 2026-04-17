Καλαμάτα: Με καλό ρυθμό προχωρά η ανάπλαση στην Κεφάλα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επί της οδού Κεφάλα, ενώ ήδη συνεργεία εργάζονται σε τμήμα της οδού Νέδοντος, από την Κεφάλα έως την Ιατροπούλου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, η ανάπλαση της οδού Φραντζή και στη συνέχεια της Κεφάλα μέχρι τη συμβολή της με την οδό Νέδοντος αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες, καθώς προχωρά η οδοστρωσία στο τμήμα της Κεφάλα. Έχουν προηγηθεί εργασίες στις υποδομές, έχουν υπογειοποιηθεί το δίκτυο ηλεκτροδότησης ΔΕΔΔΗΕ και δίκτυο του ΟΤΕ, ενώ εγκαταστάθηκε νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων κι έγινε αντικατάσταση του παλιού δικτύου ύδρευσης με νέο. Επίσης, όπως και στο σύνολο των οδών της ανάπλασης, προβλέπεται εγκατάσταση σύγχρονου οδοφωτισμού led για εξοικονόμηση ενέργειας και καλύτερη ποιότητα φωτός, καθώς και φυτεύσεις με νέα δεντράκια στο βόρειο πεζοδρόμιο τη οδού.

Αυτοψία στο έργο, όπου και έλαβε επιτόπου ενημέρωση για την πορεία του, πραγματοποίησε χθες Πέμπτη, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βασίλη Κουτραφούρη και στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος επισήμανε: “Είδαμε με ικανοποίηση σήμερα ότι πάρα πολλά συνεργεία εργάζονται στο έργο των αστικών αναπλάσεων, που εξελίσσεται στην πόλη μας. Η κυκλοφορία στη Φραντζή μέχρι τη Σιδηροδρομικού Σταθμού δόθηκε, αυτή τη στιγμή δουλεύεται το έργο στην οδό Κεφάλα και σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, το επόμενο 10ήμερο θα έχει και αυτό ολοκληρωθεί, οπότε θα υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση του κόσμου. Και ακολουθεί η Νέδοντος, με στόχο τον Ιούνιο το έργο να έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του. Ένα έργο το οποίο αλλάζει την πόλη της Καλαμάτας. Αντιλαμβανόμαστε απολύτως ότι υπάρχει ταλαιπωρία, η ταλαιπωρία, όμως, είναι πρόσκαιρη, η αναβάθμιση της περιοχής είναι μόνιμη”.