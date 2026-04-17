Καλαμάτα: Προχωρούν οι εργασίες στο κλειστό προπονητήριο

Το αθλητικό έργο επισκέφθηκε χθες ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενους από τους αντιδημάρχους Βασίλη Κουτραφούρη και Γιώργο Λαζαρίδη, καθώς και στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, οι εργασίες στο Κλειστό Προπονητήριο εξελίσσονται και στόχος είναι έως τον προσεχή Σεπτέμβριο η νέα αθλητική υποδομή της πόλης να είναι έτοιμη, προκειμένου να αξιοποιηθεί για την κάλυψη των αθλητικών αναγκών της πόλης.

Αυτή την περίοδο γίνεται η εγκατάσταση των αγωγών εξαερισμού και κλιματισμού, ενώ θα ακολουθήσουν οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις, οι χώροι υγιεινής που προβλέπονται, τα αποδυτήρια, οι βοηθητικοί χώροι και ό,τι άλλο προβλέπεται. Σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος σημείωσε: “Όπως μας έχει ενημερώσει ο ανάδοχος, το Κλειστό Προπονητήριο που κατασκευάζεται εδώ δίπλα από το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας θα είναι έτοιμο το Σεπτέμβριο.

Ένα έργο το οποίο έχει πράγματι πολύ μεγάλη ανάγκη η αθλητική ζωή της πόλης. Ένα αθλητικό κέντρο, κλειστό, το οποίο θα χρησιμοποιούν οι ομάδες μπάσκετ της περιοχής μας και όχι μόνο και θα δώσει τη δυνατότητα να προσφέρουμε και αρκετές ώρες στα αναπτυξιακά τμήματα των ομάδων. Ένα έργο το οποίο θα κοστίσει περίπου 1,4 εκ. ευρώ, από τα οποία 500.000 προέρχονται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» και τα 900.000 ευρώ από δημοτικούς πόρους. Αυτό δείχνει -αν θέλετε- το πόσο αξία έχει αυτό το Κλειστό Προπονητήριο που κατασκευάζουμε, για να λειτουργεί καλύτερα ο αθλητισμός στην περιοχή μας”.