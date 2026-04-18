Ο Θανάσης Βασιλόπουλος στις εορταστικές εκδηλώσεις στο Άστρος

Οι επετειακές εορταστικές εκδηλώσεις διοργανώνονται από τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας και περιελάμβαναν επίσημη δοξολογία στον ναό Αγίου Νικολάου στο Άστρος, επιμνημόσυνη δέηση στον ιερό χώρο της Β’ Εθνοσυνέλευσης, κατάθεση στεφανιών και παρέλαση στην κεντρική πλατεία της πόλης.
Σάββατο, 18 Απριλίου 2026 15:59
Ο Θανάσης Βασιλόπουλος στις εορταστικές εκδηλώσεις στο ΆστροςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Στις εορταστικές εκδηλώσεις στο Άστρος Κυνουρίας για την 203η επέτειο της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων που πραγματοποιήθηκαν χθες Παρασκευή, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, παρέστη ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος, κατόπιν πρόσκλησης του δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας Γιώργου Καμπύλη.
