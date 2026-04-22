Αναβαθμίζεται η κεντρική παιδική χαρά στο Νέδοντα

Το έργο εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό που φιλοδοξεί να μετατρέψει τον υφιστάμενο χώρο σε μια σύγχρονη «μητροπολιτική» παιδική χαρά, πρότυπο για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Ήδη έχει προηγηθεί η υπογραφή της σύμβασης για την αναβάθμιση του χώρου, ενώ η πρόσφατη απόφαση αφορά τη συγκρότηση της επιτροπής που θα αναλάβει κρίσιμο ρόλο στην υλοποίηση της δεύτερης φάσης του έργου, η οποία περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού. Συγκεκριμένα, η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τον ορισμό τριμελούς επιτροπής, που θα ρυθμίζει ζητήματα δωρεών προς φορείς του δημόσιου τομέα. Η επιτροπή θα έχει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη για τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, τη διερεύνηση της αγοράς, τη συλλογή και αξιολόγηση προσφορών, καθώς και την ανάδειξη της πλέον κατάλληλης λύσης για τον εξοπλισμό της παιδικής χαράς. Τα τακτικά μέλη της επιτροπής είναι η Στυλιανή Στάμου (γεωπόνος) ως πρόεδρος, η Αγγελική Σταματελοπούλου (δασολόγος) και ο Βασίλης Χρονόπουλος (πολιτικός μηχανικός), ενώ έχουν οριστεί και αναπληρωματικά μέλη για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της διαδικασίας. Η αξιοποίηση της δυνατότητας υλοποίησης μέσω δωρεάς επιτρέπει την επιτάχυνση των διαδικασιών, καθώς οι σχετικές συμβάσεις εξαιρούνται από το αυστηρό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων. Στο πλαίσιο της συζήτησης, o δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος γνωστοποίησε πως υπάρχει και δεύτερο μέρος δωρεάς, αναμένοντας ο Δήμος να ολοκληρωθεί ώστε η παιδική χαρά να γίνει σε μια φάση και όχι σε δύο. Το φυσικό αντικείμενο του έργου στην υφιστάμενη παιδική χαρά (έναντι της οδού Κολοκοτρώνη) περιλαμβάνει: Χωματουργικές εργασίες και καθαιρέσεις, εργασίες σκυροδεμάτων, εργασίες επενδύσεων και επιστρώσεων, εργασίες ύδρευσης – αποχέτευσης, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εργασίες πρασίνου, και λοιπά τελειώματα.

Οσο για την τωρινή της εικόνα, γονείς την έχουν χαρακτηρίσει ακατάλληλη για παιδιά, καθώς τους θερινούς μήνες οι συνθήκες είναι ανυπόφορες δίχως σκιά.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, η νέα παιδική χαρά αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Καλαμάτα, προσφέροντας σύγχρονες υποδομές παιχνιδιού, αυξημένη ασφάλεια και αναβαθμισμένο περιβαλλοντικό σχεδιασμό.

Τ.Αν.