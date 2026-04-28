Προγραμματική σύμβαση για το νέο σύστημα ανακύκλωσης

Η σύμβαση αφορά την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα χωριστής συλλογής διακριτών ρευμάτων αστικών αποβλήτων», γνωστό ως Ολιστικό Σύστημα Χωριστής Συλλογής (ΟΣΧΣ), που θα εφαρμοστεί σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της ανακύκλωσης μέσω της διαλογής στην πηγή και της χωριστής συλλογής διαφορετικών κατηγοριών αποβλήτων, όπως χαρτί, πλαστικό, μέταλλα, γυαλί, βιοαπόβλητα και ογκώδη υλικά, στο πλαίσιο της μετάβασης στην κυκλική οικονομία. Παράλληλα, εγκρίθηκε ο ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η προμήθεια νέου εξοπλισμού (κάδων, απορριμματοφόρων και οχημάτων συλλογής), η δημιουργία πράσινων σημείων και γωνιών ανακύκλωσης, καθώς και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε περίπου 27,5 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», με πόρους του Ταμείου Συνοχής. Η υλοποίηση του έργου εκτιμάται ότι θα διαρκέσει έως πέντε έτη και αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων ανακύκλωσης στην περιοχή. Από την αντιπολίτευση σχολιάστηκαν οι αρνητικές -κατά την ίδια- εμπειρίες που έχουν προκύψει από τον ΦΟΔΣΑ, τονίζοντας πως ο φορέας δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής σωστές περγαμηνές. Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος έκανε λόγο για ένα πολύ σημαντικό θέμα, λέγοντας πως το να αναπτυχθούν τέτοια δίκτυα είναι μονόδρομος για το Δήμο, υπενθυμίζοντας ακόμα πως έγινε προσπάθεια άλλες δύο φορές, χωρίς επιτυχία. Ο ίδιος τόνισε πως το θέμα ψηφίζεται με προϋποθέσεις, όπως το ότι πρέπει να είναι γνωστό ποιο θα είναι το κόστος αποκομιδής των βιοαποβλήτων, αλλά και η ανάγκη να υπάρξει μικρή τιμή επεξεργασίας.

Τ.Αν.