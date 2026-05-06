Ανοίγει τις πύλες της η 13η Ανθοκομική στο Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας (βίντεο)

Τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 μ.μ., στο χώρο μπροστά στο αναψυκτήριο. Κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες να επισκεφτούν το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων έως τις 17 Μαΐου έστειλαν με δηλώσεις τους χθες ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Μπάκας, ο πρόεδρος της Κ.Ε. Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης και η διευθύντρια της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνα Χιουρέα. Η Ανθοκομική, που φέτος έχει θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά, θα προσφέρει για ακόμη μια χρονιά στο κοινό τη δυνατότητα να θαυμάσει και να αγοράσει ανθόφυτα, θάμνους και δένδρα, αλλά και εργαλεία και εφόδια, να λάβει πληροφορίες από ειδικούς για τη φροντίδα του κήπου, να συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα και να παρακολουθήσει καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Μεταξύ άλλων έχουν προγραμματιστεί συναυλίες με τη συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, καθώς και του Δημοτικού Ωδείου με δύο μουσικά σύνολά του, ενώ καθημερινά όλες τις μέρες θα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά. Έχουν προγραμματιστεί, επίσης, δράση για τη γιορτή της μητέρας, λουλουδένιος περίπατος κ.ά. Σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, ανέφερε πως η Ανθοκομική έχει τον δικό της χαρακτήρα και το δικό της πολυπληθές κοινό, γι’ αυτό και ο Δήμος εμπλουτίζει τη διοργάνωση και την κάνει όπως είπε σημείο αναφοράς. “Ως Δήμος, συνεχίζουμε να επενδύουμε στο πράσινο και στους δημόσιους χώρους. Όχι στη θεωρία αλλά με πράξεις και παρεμβάσεις, όπως αρμόζει σε μια σύγχρονη πόλη” τόνισε. Ο Γιάννης Μπάκας έκανε λόγο για μια ανοιξιάτικη εμπειρία χρωμάτων, την οποία μπορούν να απολαύσουν μικροί και μεγάλοι, ενώ ο Σωτήρης Κριτσωτάκης γνωστοποίησε πως η συναυλία με το συγκρότημα “Cubaneros” που αναβλήθηκε λόγω του καιρού την Πρωτομαγιά, θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή στις 9 μ.μ. στο χώρο του πατινάζ. Παράλληλα, στην έκθεση θα συμμετάσχουν όπως είπε τα ΚΔΑΠ, όπου τα παιδιά θα μοιράσουν δώρα. Η Κατερίνα Χιουρέα ενημέρωσε πως φέτος θα συμμετάσχουν οκτώ εκθέτες, εκ των οποίων εφτά φυτωριούχοι και ένας εκθέτης με διακοσμητικά κήπου. Οι ώρες λειτουργίας θα είναι από τις 9 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ. Η είσοδος για το κοινό θα είναι είναι ελεύθερη.

Περισσότερα για το πρόγραμμα στο eleftheriaonline.gr.