Kalamata Tech Expo & Intelligent Systems Festival”: Στην τελική ευθεία για τη διπλή τεχνολογική δράση (βίντεο)

Η διοργάνωση αποτελεί τη μετεξέλιξη του επιτυχημένου θεσμού των Φεστιβάλ Ρομποτικής, ενισχύοντας τη στρατηγική επιλογή του Δήμου για την ανάδειξη της πόλης ως κόμβου καινοτομίας και εξωστρέφειας, στο πλαίσιο της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων της Ε.Ε. έως το 2030. Το γεγονός αυτό συνδυάζει για πρώτη φορά την 1η Τεχνολογική Έκθεση Καλαμάτας στο Μέγαρο Χορού, όπου εταιρείες και πανεπιστημιακά εργαστήρια θα παρουσιάσουν πρωτοποριακές λύσεις και ερευνητικά έργα, με το 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων. Το Φεστιβάλ θα εξελιχθεί το Σάββατο 9 Μαΐου σε δύο κεντρικά σημεία: το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο για τους μικρούς επιστήμονες έως τη Γ’ Δημοτικού με θέμα την προστασία των δασών, και το απόγευμα στην Κεντρική Πλατεία για τις μεγαλύτερες ηλικίες, με έμφαση στα ευφυή συστήματα για έξυπνες και κλιματικά ουδέτερες πόλεις.

“ΕΝΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΓΕΜΑΤΟ ΕΞΕΛΙΞΗ”

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος σε δηλώσεις του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το επιτυχημένο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων που διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας τα τελευταία χρόνια μετεξελίσσεται. Φέτος συμπληρώνει πέντε χρόνια δυναμικής παρουσίας με την Καλαμάτα να μετατρέπεται σε ένα τεχνολογικό κέντρο αιχμής. Ένα τριήμερο γεμάτο εξέλιξη, γεμάτο νέες τεχνολογίες, γεμάτο ιδέες και έμπνευση από τα παιδιά μας, από τη νέα γενιά. Και αυτό είναι το πιο ελπιδοφόρο. Γι’ αυτό είμαστε περήφανοι ως Δήμος που μέσα από τη δημιουργία και καθιέρωση του Φεστιβάλ δίνουμε τη δυνατότητα στους νέους μας να δείξουν το ταλέντο τους και να μας εκπλήξουν με τις γνώσεις και τις ιδέες τους. Το ενδιαφέρον είναι Πανελλαδικό και νομίζω ότι πάμε σε νέο ρεκόρ, καθώς αναμένεται να ξεπεράσουμε τις 1.300 συμμετοχές από σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και εδώ να προσθέσουμε και τις συμμετοχές από εργαστήρια Ελληνικών Πανεπιστήμιων στην τεχνολογική έκθεση. Ως Δήμος Καλαμάτας συνεχίζουμε με συνέπεια να επενδύουμε στο μέλλον, στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες, στα ευφυή συστήματα και τη ρομποτική». Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και τα όσα θα περιλαμβάνει το τριήμερο εκδηλώσεων, έδωσε ακολούθως το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του “Kalamata Tech Expo & Intelligent Systems Festival” Φώτης Ασημακόπουλος, υπενθυμίζοντας πως οι δράσεις είναι ανοιχτές για το κοινό. Ο ίδιος απηύθυνε κάλεσμα στα παιδιά να δώσουν το παρών το Σάββατο το πρωί στην κεντρική πλατεία, ώστε να συμμετάσχουν στα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν, καθώς και σε αγρότες και επιχειρηματίες προκειμένου να ενημερωθούν μέσω της έκθεσης.

