Μνημόσυνο στη μνήμη του Νικολάου Αθ. Χιώτη

Ιερατικό μνημόσυνο, στη μνήμη του μεγάλου ευεργέτη της Μεσσήνης Νικολάου Αθ. Χιώτη και της συζύγου του Μαρίας θα τελεστεί το Σάββατο 9 Μαΐου, ημέρα εορτασμού του Αγίου Νικολάου του Νέου, στον Ναό Αγίου Νικολάου εν Βουνένοις, στην ομώνυμη παραλία της Μεσσήνης.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Δήμο, μετά το τέλος της λειτουργίας για τον εορτασμό του Αγίου Νικολάου του Νέου, θα τελεστεί το ιερατικό μνημόσυνο, ως ελάχιστος φόρος τιμής στον ευεργέτη της πόλης Ν. Χιώτη, που με τη διάθεση της περιουσίας του στον Δήμο Μεσσήνης, παρέχεται κάθε χρόνο οικονομική βοήθεια σε αναξιοπαθούντες, οικονομικά αδυνάτους, ασθενείς, κατοίκους και δημότες της πόλης. Θα ακολουθήσει δωρεάν κλήρωση όπου θα μοιραστούν πλούσια δώρα. Το Κληροδότημα Ν. Χιώτη σε ένδειξη στήριξης της τοπικής αγοράς και οικονομίας, αγοράζει κάθε χρόνο τα δώρα, από τα καταστήματα της Μεσσήνης.