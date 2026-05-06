Ο δήμαρχος στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

Αφορμή για την επίσκεψη στο σχολείο, στάθηκε ένα μήνυμα που έλαβε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου μαθητές της β’ τάξης του σχολείου κατέθεταν προτάσεις και αιτήματα προς τον Δήμαρχο, όπως η βελτίωση των σχολικών γηπέδων, η κατασκευή ενός κήπου κ.ά. Ο κ. Βασιλόπουλος είχε την ευκαιρία να ακούσει τους μαθητές, να συζητήσει μαζί τους, να καταγράψει τα αιτήματά τους και να δεσμευτεί για την ικανοποίησή τους, ενώ κάλεσε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους στο Δημαρχείο, ώστε τα παιδιά να ενημερωθούν για τη λειτουργία του Δήμου και των υπηρεσιών του. Τον δήμαρχο συνόδευαν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παιδείας Ηλίας Κουτίβας και συνεργάτες του.