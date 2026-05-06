Δήμος Μεσσήνης: Αγορά ακίνητου για παιδική χαρά στον Πολύλοφο

Στην εισήγησή του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Αθανασακόπουλος έκανε λόγο για “την έγκριση της αναγκαιότητας αγοράς ακινήτου, εμβαδού γεωτεμαχίου περίπου 500 τ.μ, που να βρίσκεται στο κέντρο ή κοντά στο κέντρο του οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Πολυλόφου και σε επαφή με τουλάχιστον μία κοινοτική οδό, έναντι ποσού έως 7.000 ευρώ”.

Οσον αφορά την αναγκαιότητα, ο πρόεδρος της Κοινότητας Πολυλόφου Βαγγέλης Αναστασόπουλος είπε ότι το χωριό δεν έχει πλατεία και οι εκδηλώσεις γίνονται στον δρόμο. Παρατήρησε ότι το χωριό έχει 10 παιδιά, που το Σαββατοκύριακο γίνονται 20 και παίζουν στον δρόμο κι επισήμανε πως έχουν και χορηγία για να φτιαχθεί γρήγορα η παιδική χαρά.

“Να το πάρουμε το οικόπεδο και να προχωρήσει ο Δήμος στην πιστοποίηση των παιδικών χαρών”, συμφώνησε και ζήτησε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος.

Η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Ελένη Δουρούμη συμφώνησε με την αναγκαιότητα, “γιατί κάθε παιδί έχει δικαίωμα σε καθαρή και ασφαλή παιδική χαρά” και ρώτησε πότε θα υπάρξει πλάνο για την πιστοποίηση παιδικών χαρών σε Μεσσήνη, Ανάληψη, Αριστομένη και Βαλύρα.

Με την αναγκαιότητα συμφώνησε και ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Θεοδωρακόπουλος κι ευχήθηκε να μην γίνει σαν την παιδική χαρά του Αριστομένη, που ο Δήμος απαγορεύει σε 50 παιδιά να παίζουν.

“Δεν ακούω το πόσα παιδιά έχει το χωριό”, ανέφερε ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος και παρατήρησε ότι ο Πολύλοφος κάθε Σαββατοκύριακο σφύζει από ζωή και η παιδική χαρά δημιουργεί κίνητρο για επίσκεψη σε κάθε χωριό. Κατέγραψε, αναλυτικά, τις αγορές οικοπέδων που έχει κάνει η δημοτική αρχής σε χωριά για τη δημιουργία κυρίως πλατείας κι ενημέρωσε πως ο Δήμος έχει προχωρήσει στην πιστοποίηση των 25 πρώτων παιδικών χαρών, ενώ υποστήριξε ότι η παιδική χαρά της Μεσσήνης είναι μία από τις καλύτερες και πολλοί δήμαρχοι ρωτούν τον Δήμο γι’ αυτήν και πολύς κόσμος πηγαίνει στην πόλη για την παιδική χαρά.

