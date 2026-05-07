Καλαμάτα: Λειτουργική αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Δημοτικού Σταδίου - Εγκρίθηκαν μελέτη και υποβολή πρότασης

Εγκρίθηκε σήμερα κατά την κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας η μελέτη με τίτλο «Λειτουργική αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Δημοτικού Σταδίου του Δήμου Καλαμάτας» και η υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης Π175 του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων & Αθλητισμού του Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση και αναβάθμιση του Αθλητισμού» με τίτλο «Βελτίωση, Αναβάθμιση και Ανάπτυξη Αθλητικών Εγκαταστάσεων και υποδομών στην επικράτεια».

Στο πλαίσιο του έργου αναμένεται να υλοποιηθούν εκτεταμένες παρεμβάσεις στους εξωτερικούς κι εσωτερικούς χώρους των εγκαταστάσεων του δημοτικού σταδίου, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες προκειμένου αυτό να αναβαθμιστεί ώστε να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές UEFA, FIFA, ΕΠΟ και Superleague.

Πιο συγκεκριμένα θα γίνουν οικοδομικές εργασίες μόνωσης των κερκίδων, επισκευές εσωτερικών φερόντων στοιχείων κερκίδων, καθαιρέσεις εγκαταστάσεων κάτω από τις κερκίδες, εσωτερικές διαμορφώσεις νότιας & βόρειας κερκίδας, μεταλλικές περιφράξεις του περιβάλλοντος χώρου, κατασκευή στεγάστρου εξωτερικού διαδρόμου νότιας κερκίδας, εργασίες εξασφάλισης προσβασιμότητας από ΑμεΑ, παρεμβάσεις στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου, κατασκευή οικίσκου συνεπτυγμένου υποσταθμού Μ.Τ/Χ.Τ (1-24kv) 630kva, παρεμβάσεις εργασιών πρασίνου, κ.α.. Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στη μελέτη του θέματος είναι απαραίτητο και αναγκαίο να υλοποιηθούν άμεσα, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του γηπέδου για τη διεξαγωγή αγώνων Super league, UEFA, FIFA και ΕΠΟ.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος σημείωσε πως στόχος είναι αύριο να γίνει η υποβολή της πρότασης, έτσι ώστε ο Δήμος να κερδίσει μέρες για την έγκριση, προκειμένου στη συνέχεια να δημοπρατηθεί το έργο.