Καλαμάτα: Ελαιόλαδο, ελιές και ξηρά σύκα στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων

Την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7.30 μ.μ. στο ισόγειο του ιστορικού Δημαρχείου (Αριστομένους 28), η εταιρεία Agrexpo θα παρουσιάσει το έργο και τη φιλοσοφία της μέσα από τα τρία βασικά της προϊοντικά σύνολα: εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ Καλαμάτας, συμβατικό, βιολογικό και ΠΟΠ, ελιές Καλαμάτας και ξηρά σύκα Καλαμάτας, συλλεγμένα με το χέρι και αποξηραμένα φυσικά στο Μεσσηνιακό ήλιο. Η Agrexpo ιδρύθηκε το 1962 από τον Παναγιώτη Γκούμα στην Καλαμάτα και αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο βραβευμένους εξαγωγικούς οίκους αγροτικών προϊόντων της Πελοποννήσου, με παρουσία σε αγορές ανά τον κόσμο και πλήθος διεθνών πιστοποιήσεων, μεταξύ άλλων FSSC 22000, IFS, BRC, βιολογική πιστοποίηση ΔΗΩ και Kosher/Halal. Τα προϊόντα της διατίθενται με τις σειρές FARIS (ελαιόλαδο και ελιές) και Adam & Eve (ξηρά σύκα). Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και τη φιλοσοφία της εταιρείας, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και την εξαγωγική τους διάσταση. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για το κοινό.