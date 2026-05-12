Δήμος Καλαμάτας: Τα θέματα της αυριανής συνεδρίασης λογοδοσίας

Οκτώ θέματα με σχετικές ερωτήσεις κατατέθηκαν από συμβούλους της μειοψηφίας και δύο από προέδρους Κοινοτήτων και τα οποία αφορούν σημαντικά θέματα του δήμου, προκειμένου να απαντηθούν από τη δημοτική αρχή Καλαμάτας στην αυριανή (Τετάρτη 13 Μαΐου) ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη λογοδοσία της για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου 2026, στις 7 το απόγευμα, στην “Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη” στο ιστορικό Δημαρχείο.

Τα 8 θέματα που κατατέθηκαν από δημοτικούς συμβούλους, είναι:

1) Του Βασίλη Τζαμουράνη: “α) ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας, β) Αχίλλειον”.

2) Του Δημήτρη Φαββατά: “Λειτουργία Μεγάρου Χορού Καλαμάτας. Οικονομική και διοικητική λειτουργία, διαχείριση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας”.

3) Του Βασίλη Κανάκη: “Σχέδια πόλεως και πολεοδόμηση σε Ασπρόχωμα, Μπαριάμαγα, Βέργα”.

4) Του Σπύρου Χανδρινού: “Διαχείριση του δημοτικού πάρκινγκ Νέδοντα: κοινωνικές κι εργασιακές επιπτώσεις της παραχώρησης σε ιδιώτη”.

5) Της Ευγενίας Κούβελα – Κάτσαρη: “Αναβάθμιση και συντήρηση του Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων”.

6) Του Κώστα Τσαπόγα: “Το δημογραφικό πρόβλημα και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.

7) Του Δημήτρη Οικονομάκου: “Μεταστέγαση της Σχολής Χορού και της Δημοτικής Πινακοθήκης”.

8) Της Χριστίνας – Ελευθερίας Καντζιλιέρη: “Οι εξελίξεις με τα αδέσποτα στον Δήμο Καλαμάτας”.

* Τα 2 θέματα που κατατέθηκαν από προέδρους Κοινοτήτων, είναι:

1) Του προέδρου της Μικρής Μαντίνειας Στέλιου Λιακέα: “Σχέδιο πόλεως Μικρής Μαντίνειας”.

2) Του προέδρου της Κοινότητας Καλαμάτας Παναγιώτη Λύρα: “Κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα και δίκτυο ποδηλατοδρόμων”.