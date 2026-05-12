«Καλαμάτα, Μαρτυρική Πόλη 1941-1944»: Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων στο Πνευματικό Κέντρο και παρουσίαση ιστορικής έρευνας

Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων και στοιχείων που εντοπίστηκαν κατά τη διενέργεια της έρευνας για τη σύνταξη του φακέλου διεκδίκησης της ένταξης της Καλαμάτας στο Δίκτυο των Μαρτυρικών Πόλεων, φιλοξενείται στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο τη πόλης. Η έκθεση θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 15 Μαΐου.

Παράλληλα, σήμερα, απευθύνθηκε ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες από τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Τάσο Ηλιόπουλο και τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Αρχείου Ι.Ε. Σταμούλη, Μάρκο Χαρίτο, προκειμένου να παρακολουθήσουν την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ιστορικής έρευνας με τίτλο «Καλαμάτα – Μαρτυρική πόλη 1941-1944».ς.

Η εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας σε συνεργασία με την Α.Μ.Κ.Ε «Αρχείο Ιωάννη Ε. Σταμούλη» είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 7 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο.

Την εν λόγω εκδήλωση θα προλογίσει ο Θανάσης Βασιλόπουλος, ενώ θα ακολουθήσουν ομιλίες από τους Αναστάσιο Ηλιόπουλο, Θεόδωρο Μπρεδήμα, δημοσιογράφο, πρ. Δημοτικό Σύμβουλο, Στέλιο Περράκη, ομοτ. καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών και πρώην αντιπρύτανη Παντείου Πανεπιστημίου, πρώην Πρέσβη – Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδος στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Χριστίνα Σταμούλη, δικηγόρο, διαχειρίστρια του Αρχείου Ι.Ε. Σταμούλη, Γιώργο Ανεψιού, Υποπτέραρχο (ε.α.) – Δρ Διεθνούς Δικαίου, και Κωνσταντίνο Λαγό, Δρ. Ιστορίας, Συγγραφέα, Διδάσκων Ιστορίας στη Σχολή Ικάρων και Πλάτων Περαρή, μηχανολόγο μηχανικό, ιστορικό ερευνητή. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Μάρκος Χαρίτης, σκηνοθέτης, υπεύθυνος επικοινωνίας του Αρχείου Ι.Ε. Σταμούλη.