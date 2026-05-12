Καλαμάτα: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης στο γήπεδο μπάσκετ στη συμβολή Λυκούργου και Νέδοντος - Παραδίδεται ξανά στους πολίτες

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ στη συμβολή των οδών Λυκούργου και Νέδοντος, από το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας, και ο χώρος παραδίδεται πλέον πλήρως ανανεωμένος και ασφαλής προς χρήση για τους αθλούμενους και τη νεολαία της πόλης.

Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν περιλάμβαναν την πλήρη αποκατάσταση της επιφάνειας του γηπέδου, βαφή με ειδικά υλικά, νέα διαγράμμιση, συνολική αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του αγωνιστικού χώρου, καθώς και συντήρηση και βαφή σε μπασκέτες και στεφάνια, ενώ τοποθετήθηκαν και νέα διχτάκια. Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, το γήπεδο μεταμορφώθηκε σε έναν σύγχρονο και καλαίσθητο χώρο άθλησης, προσφέροντας πλέον καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες για μικρούς και μεγάλους.

Σήμερα, αυτοψία στο ανακαινισμένο γήπεδο πραγματοποίησε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τους αντιδημάρχους Γιώργο Λαζαρίδη και Αναστάσιο Σκοπετέα, εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για την ολοκλήρωση της παρέμβασης και υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεχούς αναβάθμισης των αθλητικών υποδομών.

Παράλληλα, τονίστηκε ότι οι παρεμβάσεις του Δήμου θα συνεχιστούν και σε άλλα ανοιχτά γήπεδα, καθώς και γενικότερα σε αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στην πόλη όσο και στις Κοινότητες, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων, λειτουργικών και ασφαλών χώρων άθλησης για όλους τους δημότες. Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ στο Φραγκοπήγαδο.