Καλαμάτα: Χρηματοδότηση για νεανικές ιδέες προστασίας του περιβάλλοντος - Μέσω του Youth Climate Action Fund

Η χρηματοδότηση της πρώτης φάσης ανέρχεται σε 50.000 δολάρια και θα διατεθεί για μικρές δράσεις και έργα που θα προταθούν και θα υλοποιηθούν από νέους, με την υποστήριξη και τον συντονισμό του Δήμου Καλαμάτας. Το Youth Climate Action Fund αποτελεί διεθνές πρόγραμμα που στηρίζει πόλεις στην ενεργοποίηση της νεολαίας γύρω από πρακτικές, τοπικές δράσεις για την προστασία του κλίματος, την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και τη συμμετοχική αστική μετάβαση. Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο Δήμος Καλαμάτας θα λειτουργήσει ως φορέας συντονισμού, υποστήριξης και διαχείρισης των μικροχρηματοδοτήσεων, ώστε οι ιδέες των νέων να μετατραπούν σε εφαρμόσιμες δράσεις με ορατό όφελος για την πόλη.

Σύμφωνα με την εισήγηση, η συμμετοχή της Καλαμάτας στο πρόγραμμα συνδέεται με τη συνολική στρατηγική της πόλης για την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030, καθώς και με την εμπειρία που έχει ήδη αποκτηθεί μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας και το Φεστιβάλ Νεολαίας. Ο Δήμος αναμένεται να προχωρήσει σε ανοικτή πρόσκληση ιδεών προς νέους, ομάδες νέων, σχολικές και φοιτητικές κοινότητες, καθώς και τοπικούς φορείς νεολαίας. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα μπορούν να αφορούν, μεταξύ άλλων, δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ανακύκλωσης, κυκλικής οικονομίας, αστικού πρασίνου, ενημέρωσης και ψηφιακής ευαισθητοποίησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης, στην τεχνική και διοικητική υποστήριξη των ομάδων που θα επιλεγούν, καθώς και στη σύνδεση των δράσεων με το Κλιματικό Συμβόλαιο της πόλης. Η ορθή αξιοποίηση της χρηματοδότησης της πρώτης φάσης μπορεί, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, να δημιουργήσει προϋποθέσεις για πρόσθετη χρηματοδότηση σε επόμενη φάση.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου ενημέρωσε πως θα γίνει ένας διαγωνισμός όπου ο Δήμος θα προσκαλέσει νέους ηλικίας από 15 έως 24 ετών, για να υποβάλουν τις προτάσεις τους και να χρηματοδοτηθούν περίπου από 1.000 έως 3.000 ευρώ, σε κάθε πρόταση. Ο ίδιος υπενθύμισε την πρόσφατη διάκριση του 4ου Γυμνασίου πάνω στην κλιματική ουδετερότητα, δείχνοντας η πόλη πως έχει τις βάσεις ώστε να προκύψουν νέες ιδέες. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης “Καλαμάτα Μετά” Σπύρος Χανδρινός πρότεινε να υπάρχει μεγαλύτερη διασπορά σε όλα τα σχολεία, και σε κάποια που είναι υποβαθμισμένα και όχι μόνο σε συγκεκριμένα, δίνοντας κίνητρο στα παιδιά ώστε να ασχοληθούν με προγράμματα που προάγουν διάφορες ικανότητες. Ο Βασίλης Παπαευσταθίου ξεκαθάρισε πως ο Δήμος έχει επισκεφτεί σχεδόν όλα τα σχολεία της Καλαμάτας, μέσα από συστηματική προσπάθεια ενημέρωσης σχετικά με την κλιματική ουδετερότητα. Ο ίδιος υπενθύμισε πως μέσω του Φεστιβάλ Νεολαίας ακούστηκαν προτάσεις από νέους, ενημερώνοντας πως ο Δήμος σχεδιάζει την πραγματοποίησή του και του χρόνου.