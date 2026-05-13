Η παράταξη “Καλαμάτα Μετά” για τη Δημοτική αρχή: "Νοοτροπία αδιαφάνειας και αλαζονείας που πρέπει να ανατραπεί”

Την δημοτική αρχή επικρίνει η παράταξη «Καλαμάτα Μετά», με αφορμή τις αναθέσεις έργων αποκατάστασης σε περιοχές που επλήγησαν από τις έντονες βροχοπτώσεις. Η παράταξη ασκεί κριτική για ανεπαρκή χρηματοδότηση, απουσία ανοιχτού διαγωνισμού, ελλιπή διαφάνεια στις διαδικασίες και καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, κάνοντας λόγο για εμπαιγμό των κατοίκων και ζητώντας ουσιαστικές λύσεις με επαρκή χρηματοδότηση και σεβασμό στο δημόσιο συμφέρον.

Στην ανακοίνωσή της τονίζονται τα εξής: Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής η δημοτική αρχή έφερε προς έγκριση σειρά αναθέσεων προς εργολάβους για παρεμβάσεις αποκατάστασης σε περιοχές του Ταϋγέτου που επλήγησαν από τις έντονες βροχοπτώσεις του περασμένου Φεβρουαρίου. Από την πρώτη στιγμή επισημάναμε ότι τα διαθέσιμα ποσά είναι εξαιρετικά περιορισμένα και σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν για ουσιαστικές και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε μια περιοχή που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα πρόσβασης και ασφάλειας. Την ίδια ώρα, παραμένει άφαντο το 1.000.000 ευρώ που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση και η δημοτική αρχή στους κατοίκους του Ταϋγέτου αμέσως μετά τις καταστροφές. Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το γεγονός ότι για έργα ύψους 370.000 ευρώ, αλλά και για μικρότερα ποσά, δεν επιλέχθηκε η διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού, αλλά η διαδικασία διαπραγμάτευσης μέσω του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, δηλαδή απευθείας αναθέσεις με περιορισμένο αριθμό προσφορών. Προκαλεί εύλογα ερωτήματα το ότι υπήρχαν μόλις δύο προσφορές, με εκπτώσεις της τάξης του 0% και 0,23%, όταν θα μπορούσε να έχει διασφαλιστεί πολύ μεγαλύτερος ανταγωνισμός και σημαντικότερο οικονομικό όφελος για τον Δήμο και τους δημότες.

Μάλιστα, αυτές οι προσφορές δόθηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο και συγκεκριμένα στις 28/4/2026, ενώ η δημοτική αρχή είχε ήδη επιλέξει ανάδοχο μήνες πριν ο οποίος τη στιγμή που …κατατέθηκαν οι εν λόγω προσφορές όχι μόνο είχε ξεκινήσει τις εργασίες αλλά είχε ολοκληρώσει μεγάλο ποσοστό του έργου. Η δημοτική αρχή αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι δεν τηρεί ούτε τα αυτονόητα ούτε τα στοιχειώδη προσχήματα διαφάνειας και προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Αποκορύφωμα της συνεδρίασης αποτέλεσε θέμα που αφορούσε την προμήθεια τσιμέντου, όπου η τιμή της προμήθειας δεν συνοδευόταν από καμία απολύτως τεκμηρίωση. Παρά τις επίμονες ερωτήσεις και την έντονη κριτική που ασκήσαμε, δεν υπήρξε καμία πειστική απάντηση ή αιτιολόγηση. Το αποτέλεσμα ήταν η ίδια η δημοτική αρχή να οδηγηθεί τελικά στην απόσυρση του θέματος. Η αντίληψη ότι ο Δήμος αποτελεί «ιδιοκτησία» της δημοτικής αρχής και ότι μπορεί να αναθέτει έργα και προμήθειες κατά το δοκούν αποτελεί πλέον μια πάγια και απαράδεκτη πρακτική. Πρόκειται για μια νοοτροπία αδιαφάνειας και αλαζονείας που πρέπει να ανατραπεί. Ως μέλη της αντιπολίτευσης στη Δημοτική Επιτροπή θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε κάθε θέμα που παραβιάζει τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και την υποχρέωση προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Για τον λόγο αυτό καταψηφίσαμε τις συγκεκριμένες αναθέσεις και στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη δημοτική αρχή:

Να σταματήσει να εμπαίζει τους κατοίκους του Ταϋγέτου. Να σταματήσει τις επικοινωνιακές διαχειρίσεις και τις ψεύτικες υποσχέσεις. Να αντιληφθεί επιτέλους τη σοβαρότητα της κατάστασης σε μια περιοχή που κινδυνεύει με εγκατάλειψη και αφανισμό. Δεν μπορεί οι καταστροφές να σημειώνονται τον Φεβρουάριο και τον Μάιο η δημοτική αρχή να εμφανίζεται ότι «τρέχει» διαδικασίες με απευθείας αναθέσεις, παρουσιάζοντας την καθυστέρηση ως αποτελεσματικότητα. Αυτό δεν είναι σχέδιο αποκατάστασης. Είναι εμπαιγμός των πολιτών. Η Πολιτεία, ο Δήμος και συνολικά η αυτοδιοίκηση οφείλουν να κινηθούν άμεσα, με σοβαρότητα, διαφάνεια και επαρκή χρηματοδότηση, ώστε να δοθούν πραγματικές και ολοκληρωμένες λύσεις στα προβλήματα του Ταϋγέτου και όχι άλλα μπαλώματα.

Τα μέλη της δημοτικής επιτροπής για τη παράταξη “Καλαμάτα Μετά”,

Βασίλης Τζαμουράνης, Σπύρος Χανδρινός