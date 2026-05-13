Ο Χανδρινός για τις αυξήσεις της ΔΕΥΑΚ

Την άμεση ανάκληση των υπέρογκων αυξήσεων στα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, ζητεί ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός.

Με αφορμή την πρόσφατη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, όπου η μείζων μειοψηφία έφερε προς συζήτηση το σοβαρό ζήτημα που έχει προκαλέσει αγανάκτηση στους κατοίκους των χωριών του Δήμου Καλαμάτας και αφορά στις υπέρογκες αυξήσεις στα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑΚ, ο κ. Χανδρινός αναφέρει μεταξύ άλλων:

“Σε πολλές περιοχές, όπως στα Λέικα, στην Σπερχογεία και σε άλλες κοινότητες, οι αυξήσεις που αγγίζουν ακόμη και το 500% δημιουργώντας ασφυκτική οικονομική πίεση στους κατοίκους και λειτουργώντας ως ακόμη ένα αντικίνητρο για την παραμονή και την ανάπτυξη της ζωής στα χωριά.

Η παντελής έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού για τα χωριά, η εγκατάλειψη του Ταϋγέτου, αλλά και η αδυναμία αντιμετώπισης της παραβατικότητας, συνθέτουν μια εικόνα παρακμής που, αν δεν ανατραπεί άμεσα, θα οδηγήσει τα χωριά μας σε πλήρη αφανισμό”.