Δήμος Οιχαλίας: Δράση ενημέρωσης για τη διαχείριση άγχους στις εξετάσεις

Δράση ενημέρωσης και υποστήριξης με θέμα “Διαχείριση άγχους στις εξετάσεις. Πως να μείνω ήρεμος και να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό”, πραγματοποίησε το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Οιχαλίας.

Συγκεκριμένα, η νοσηλεύτρια Ευαγγελία Μπόλου σε συνεργασία με την Παρασκευή Γκούνη, κοινωνική λειτουργό και υπεύθυνη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, υλοποίησε δράση που απευθυνόταν σε μαθητές του Γυμνασίου Μελιγαλά, με στόχο την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και την παροχή πρακτικών συμβουλών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του άγχους κατά την εξεταστική περίοδο.

Σύμφωνα με τη ενημέρωση από τον Δήμο Οιχαλίας, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναπτύχθηκαν θέματα, όπως η αναγνώριση και κατανόηση του άγχους, η σωστή διαχείριση χρόνου και διαβάσματος, η σημασία της θετικής σκέψης και της αυτοπεποίθησης, καθώς και τεχνικές χαλάρωσης για τον έλεγχο του στρες.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν, να εκφράσουν προβληματισμούς και να λάβουν χρήσιμες οδηγίες για τη διατήρηση της ψυχραιμίας και της ισορροπίας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Ενημερώθηκαν συνολικά 113 μαθητές από όλες τις τάξεις του σχολείου.

Ο Δήμος ευχαρίστησε θερμά για τη συνεργασία τους την διευθύντρια του σχολείου και τους εκπαιδευτικούς και ευχήθηκε σε όλους τους μαθητές καλή δύναμη και καλή επιτυχία στις εξετάσεις τους.