Ο Καφαντάρης για πρόβλημα προσωπικού στους δήμους

Το σοβαρό ζήτημα της αυτοδιοίκησης που προκαλεί την έλλειψη προσωπικού, είναι το μισθολογικό των υπαλλήλων, εκτιμά ο γ.γ. της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου στο Δημαρχείο Καλαμάτας, όπου ανακοινώθηκε η πραγματοποίηση του φετινού συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα, από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου, επισήμανε ότι “ο στόχος και η πίεση που ασκούμε, είναι να έχουμε αύξηση αποδοχών, ώστε να είναι πιο ελκυστικό το Δημόσιο, ειδικά η αυτοδιοίκηση”.

Αναλυτικά, ο Δ. Καφαντάρης για την υποστελέχωση της αυτοδιοίκησης σημείωσε:

“Εχουν γίνει πολλές προσπάθειες πρόσληψης προσωπικού. Το θέμα είναι αν πάνε για δουλειά. Το μισθολογικό θέμα με τους υπαλλήλους είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορεί ένας πολιτικός μηχανικός να διορίζεται στην αυτοδιοίκηση με 1.100 – 1.200 ευρώ, όταν στην αγορά παίρνει διπλάσια

Το πρόβλημα είναι αν είμαστε ελκυστικοί. Ο στόχος και η πίεση που ασκούμε, μαζί με τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση, είναι να έχουμε αύξηση αποδοχών, ώστε να είναι πιο ελκυστικό το Δημόσιο, ειδικά η αυτοδιοίκηση για να μπορούν να εργαστούν νέα στελέχη, άνθρωποι που θα προσφέρουν τα επόμενα χρόνια στην αυτοδιοίκηση και στην κοινωνία”.

Γ.Σ.