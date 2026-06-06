“Καμπανάκι” από τον πρόεδρο του Συλλόγου “Αγία Ελένη”: Ανάγκη ενίσχυσης ασφάλειας και πυροπροστασίας στη Νέδα

Την άμεση ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων πυροπροστασίας και ασφάλειας στην περιοχή της Νέδας, επισημαίνει ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πλατανιτών Μεσσηνίας «Η Αγία Ελένη» Γρηγόρης Καραμπεσίνης.

Ο οποίος επισημαίνει παράλληλα ότι ο δρόμος πρόσβασης από την πλευρά της Μεσσηνίας παραμένει εδώ και χρόνια ημιτελής και εγκαταλελειμμένος, αλλά και το μονοπάτι προς τους καταρράκτες παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα ασφάλειας.

Αναλυτικά ο κ. Καραμπεσίνης τονίζει: «Κατά το παρελθόν έχω απευθυνθεί επανειλημμένα, τόσο εγγράφως όσο και τηλεφωνικά, στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, εκφράζοντας την αγωνία μου για την προστασία της περιοχής της Νέδας, ενός μοναδικού φυσικού μνημείου που ενώνει τη Μεσσηνία και την Ηλεία και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς προορισμούς της χώρας.

Η ανησυχία μας αφορά τόσο την πυροπροστασία όσο και την ασφάλεια των επισκεπτών. Ο δρόμος πρόσβασης από την πλευρά της Μεσσηνίας παραμένει εδώ και χρόνια ημιτελής και εγκαταλελειμμένος, με αποτέλεσμα να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη η πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων, ασθενοφόρων και άλλων μέσων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή ατυχήματος. Παράλληλα, το μονοπάτι προς τους καταρράκτες παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα ασφάλειας, γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό μετά το τραγικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε ένα παιδί το προηγούμενο έτος.

Την ίδια στιγμή, παρακολουθούμε τις ανακοινώσεις για τα προγράμματα ANTINERO I, II και III, μέσω των οποίων διατίθενται εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για δράσεις πυροπροστασίας, καθαρισμούς δασών και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου, μόνο στο πρόγραμμα ANTINERO III προβλέπονται σημαντικές παρεμβάσεις, όπως 65 χιλιόμετρα αντιπυρικών ζωνών και 71 χιλιόμετρα καθαρισμών δασών, με συνολικό προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 256 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, έπειτα από γραπτή και προφορική επικοινωνία με τα Δασαρχεία Κυπαρισσίας και Κρεστένων, πληροφορηθήκαμε ότι οι διαθέσιμοι πόροι για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ για κάθε Δασαρχείο, τη στιγμή που οι ίδιες οι υπηρεσίες εκτιμούν ότι απαιτούνται τουλάχιστον 100.000 ευρώ για ουσιαστικές παρεμβάσεις στην περιοχή.

Το γεγονός αυτό προκαλεί εύλογο προβληματισμό και ανησυχία στους κατοίκους, τους επισκέπτες και όλους όσοι αγαπούν τη Νέδα και αναγνωρίζουν την οικολογική, τουριστική και πολιτιστική της αξία. Αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν να μην εξασφαλίζονται οι απαραίτητοι πόροι για την προστασία μιας τόσο σημαντικής περιοχής πριν βρεθούμε αντιμέτωποι με μια μεγάλη καταστροφή, η οποία θα μπορούσε να είχε προληφθεί.

Σας καλούμε να εξετάσετε άμεσα τη δυνατότητα διάθεσης επαρκών κονδυλίων για: Τη δημιουργία και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών.

Τον καθαρισμό της δασικής βλάστησης σε κρίσιμα σημεία. Τη βελτίωση της οδικής πρόσβασης για οχήματα έκτακτης ανάγκης. Την αποκατάσταση και ασφαλή συντήρηση του μονοπατιού προς τους καταρράκτες. Τη συνολική θωράκιση της περιοχής έναντι πυρκαγιών και άλλων κινδύνων.

Δεν πρέπει να περιμένουμε μια πυρκαγιά ή ένα ακόμη τραγικό περιστατικό για να κινητοποιηθούμε. Η πρόληψη κοστίζει πολύ λιγότερο από την αποκατάσταση μιας ανεπανόρθωτης καταστροφής.

Ως σύλλογος, αλλά και ως πολίτες που αγαπούμε και σεβόμαστε τον τόπο μας, σας παρακαλούμε για ακόμη μία φορά να επιδείξετε το απαιτούμενο ενδιαφέρον για τη Νέδα, το μοναδικό ποτάμι της Ελλάδας με θηλυκό όνομα, ώστε να διατηρηθεί ζωντανό και ασφαλές για τις επόμενες γενιές».

Κ.Μπ.