Αναγνωσταρά: Το έργο μπορεί να τραβήξει έως την άνοιξη του 2027 - Πράσινο φως για την παράταση-έναρξη της ανάπλασης

Το «πράσινο φως» προκειμένου να ξεκινήσει τις εργασίες για την ολοκλήρωση της ανάπλασης της οδού Αναγνωσταρά περιμένει ο ανάδοχος του έργου, μετά και την έγκριση της εισήγησης στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας για χορήγηση παράτασης 135 ημερών.

Η παράταση αφορά το έργο «Ολοκλήρωση ανάπλασης οδού Αναγνωσταρά», με αρχική συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης την 7η Ιουλίου 2026. Με βάση την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η νέα προθεσμία λήξης μεταφέρεται για τις 19 Νοεμβρίου 2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, αξιοποιώντας την οριακή προθεσμία που προβλέπει η νομοθεσία. Το έργο έχει προϋπολογισμό 950.000 ευρώ και ανάδοχος είναι η «Τεχνική Έργων Α.Ε.», με έκπτωση εργολαβίας 3,10%.

Σύμφωνα με την εισήγηση, οι λόγοι που οδήγησαν στην ανάγκη παράτασης σχετίζονται κυρίως με τη χρονική συνύπαρξη του έργου με τις αστικές αναπλάσεις στο κέντρο της Καλαμάτας, καθώς η ταυτόχρονη λειτουργία δύο μεγάλων εργοταξίων στο κέντρο, σε συνδυασμό και με άλλες εργασίες όπως η επέκταση δικτύου οπτικών ινών, θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και δυσκολίες στην πρόσβαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, κρίθηκε αναγκαία η ολοκλήρωση διοικητικών διαδικασιών, όπως η σύνταξη και έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ώστε το έργο να προχωρήσει με βάση τις επικαιροποιημένες ανάγκες και τεχνικές προδιαγραφές.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι, από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι εργασίες, το έργο θα κινηθεί με γρήγορους ρυθμούς, αντίστοιχους με εκείνους των αστικών αναπλάσεων στο κέντρο της πόλης. Όπως ανέφερε, η ανάπλαση της Αναγνωσταρά μπορεί να συμβαδίσει σε έναν βαθμό με τις παρεμβάσεις στο κέντρο, καθώς πλέον η κυκλοφορία θα είναι ανοιχτή και θα εκτελούνται μόνο επιμέρους «μαζέματα». Ξεκαθάρισε δε ότι εξαρχής στόχος της δημοτικής αρχής ήταν να μη δημιουργηθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο της Καλαμάτας.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στην επικαιροποίηση της μελέτης, τονίζοντας πως αυτή κρίθηκε απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα του δρόμου. Παράλληλα, υπογράμμισε την αξία που θα προσδώσει το έργο στην περιοχή, φέρνοντας ως παραδείγματα την Αριστοδήμου και τη Φραντζή, όπου οι παρεμβάσεις, όπως είπε, έχουν ήδη συμβάλει στη βελτίωση της εικόνας και της ποιότητας ζωής.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης εξέφρασε προβληματισμούς τόσο για την καθυστέρηση όσο και για τη δυνατότητα του αναδόχου να «τρέξει» παράλληλα δύο έργα. Στάθηκε επίσης στο ζήτημα της έκπτωσης που επιτυγχάνεται σε έναν διαγωνισμό, σημειώνοντας πως αυτή συνδέεται με τα συμβατικά στοιχεία και με το χρονοδιάγραμμα των 9 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Όπως ανέφερε, εάν ένας ανάδοχος γνώριζε εξαρχής ότι το συγκεκριμένο διάστημα δεν θα τηρούνταν, ενδεχομένως να είχε δώσει διαφορετική έκπτωση, άρα και τα δεδομένα του διαγωνισμού θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά.

Ο κ. Τζαμουράνης προειδοποίησε ακόμη για τον κίνδυνο προσφυγών και ενδεχόμενης προσβολής της σύμβασης, ενώ εμφανίστηκε επιφυλακτικός για το κατά πόσο οι 4,5 μήνες της παράτασης θα είναι αρκετοί για την ολοκλήρωση της ανάπλασης της Αναγνωσταρά. Απαντώντας, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης σημείωσε ότι, βάσει νομοθεσίας, υπάρχει δυνατότητα να δοθεί ακόμη μία παράταση ίδιας διάρκειας, εφόσον δεν επαρκέσει η πρώτη.

Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός έκανε λόγο για έναν «πολύπαθο» δρόμο, για τον οποίο κάτοικοι και επαγγελματίες έχουν ταλαιπωρηθεί λόγω των προβλημάτων στις υποδομές και των επιπτώσεων από τις βροχοπτώσεις. Όπως σημείωσε, μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει έως και 9 μήνες θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο την καθημερινότητά τους.

Κριτική στον σχεδιασμό άσκησε και η σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Χριστίνα Καντζιλιέρη, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν ο ενδεδειγμένος.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, από την πλευρά του, υπογράμμισε ότι βασικός στόχος ήταν να μην ανοίξουν δύο παράλληλα μέτωπα έργων στο κέντρο της πόλης, εκτιμώντας πως η δημοτική αρχή κινήθηκε προς τη σωστή κατεύθυνση. Αναφέρθηκε επίσης στο «πολύπαθο» ιστορικό της ανάπλασης της Αναγνωσταρά στο βόρειο τμήμα της, σημειώνοντας σε άλλο σημείο ότι οι αναπλάσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε άλλα σημεία της πόλης δέχονται θετικά σχόλια.

Ο κ. Βασιλόπουλος υπενθύμισε ακόμη ότι οι απαιτούμενες διαδικασίες που έτρεξαν τους προηγούμενους μήνες είχαν ως αποτέλεσμα ο ανάδοχος να είναι πλέον έτοιμος να ξεκινήσει τις εργασίες, με τη δημοτική αρχή να εκτιμά ότι η παρέμβαση, όταν ολοκληρωθεί, θα αναβαθμίσει ουσιαστικά έναν ακόμη κεντρικό δρόμο της Καλαμάτας.