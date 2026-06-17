Μεγάλη η φθορά στο νότιο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου - Σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης

Μεγαλύτερο από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί είναι το πρόβλημα στο κάτω μέρος του νότιου πεζοδρομίου της Ναυαρίνου.

Αθέατο για την πλειονότητα των πολιτών, αλλά ιδιαίτερα σημαντικό για την υποδομή, το συγκεκριμένο τμήμα παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια σοβαρές φθορές, λόγω της διάβρωσης αλλά και της παλαιότητας. Μεγάλα τμήματα τσιμέντου έχουν υποχωρήσει, ενώ σε αρκετά σημεία ο οπλισμός έχει αποκαλυφθεί.

Ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε βάθος χρόνου από το έντονα διαβρωτικό θαλάσσιο περιβάλλον στα τοιχεία και στους προβόλους κατά μήκος του νότιου πεζοδρομίου, συνέταξε σχετική μελέτη και αυτή την περίοδο υλοποιεί το έργο «Εργασία για την επισκευή – συντήρηση τοιχείων σε διάφορα σημεία του Δήμου (2025)».

Οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν τη συντήρηση κατά μήκος του μετώπου του νότιου πεζοδρομίου, με τη χρηματοδότηση του έργου να καλύπτεται μέσω ΣΑΤΑ.

Όπως ανέφερε στην «Ε» ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος, η εξέλιξη των εργασιών αποκάλυψε μεγαλύτερη ζημιά στην υποδομή από αυτή που είχε αρχικά εκτιμηθεί, ένα ενδεχόμενο που, ωστόσο, είχε ληφθεί υπόψη.

Οπως είπε, στην παρούσα φάση οι παρεμβάσεις εστιάζουν στη διόρθωση και την ανανέωση του οπλισμού, ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσει η εφαρμογή gunite.

Πρόκειται για μια εξειδικευμένη τεχνική δόμησης, κατά την οποία μίγμα τσιμέντου και αδρανών εκτοξεύεται με υψηλή πίεση αέρα πάνω στις επιφάνειες, προσφέροντας υψηλή αντοχή, άμεση πρόσφυση και πυκνότητα.

Σύμφωνα με τον κ. Μαστραγγελόπουλο, στη συνέχεια τα συνεργεία θα μετακινηθούν στα υπόλοιπα σημεία προς το «Φιλοξένια», όπου επίσης έχουν παρατηρηθεί προβλήματα. Από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ακολουθήσει η δεύτερη φάση των παρεμβάσεων, με προϋπολογισμό 40.000 ευρώ, όπως είχε αναφερθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Το νότιο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου αποτελεί έργο που υλοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η φθορά του χρόνου, σε συνδυασμό με τη διάβρωση από το θαλάσσιο περιβάλλον, είχε εδώ και χρόνια χτυπήσει «καμπανάκι» για την κρισιμότητα της κατάστασης, μπαίνοντας έστω και καθυστερημένα το ζήτημα σε τροχιά ανανέωσης.

Τ.Αν.