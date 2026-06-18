Press container για ανακύκλωση στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας (βίντεο)

Eνα press container για ανακυκλώσιμα υλικά τοποθετήθηκε σε χώρο της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας (κάτω από τη ράμπα δυτικά των κρεοπωλείων).

Καλύπτει την ανάγκη περισυλλογής ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτιού - πλαστικού) και τη μέχρι σήμερα ενίσχυση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που αφορά τις επιχειρήσεις που στεγάζονται στην ΚΑΚ και τους παραγωγούς της Λαϊκής Αγοράς.

Τον χώρο της ΚΑΚ επισκέφθηκε χθες ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος ενημερώθηκε για τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται. Σημείωσε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της ανακύκλωσης και επισήμανε ότι ο Δήμος Καλαμάτας συγκαταλέγεται μεταξύ των πρωτοπόρων στον τομέα αυτό.

Στο ίδιο πλαίσιο ήταν και οι αναφορές του προέδρου της ΚΑΚ – δημοτικού συμβούλου Γιάννη Δούβα, ο οποίος αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Κεντρική Αγορά και τους στόχους που πετυχαίνει.