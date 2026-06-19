Βασιλόπουλος με Μιχαηλίδου για κατασκήνωση Αγίας Μαρίνας

Συνάντηση με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, είχε χθες στην Αθήνα, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και τρόποι, προκειμένου να αξιοποιηθούν από τον Δήμο, κατά τον καλύτερο δυνατό, προγράμματα που υλοποιούνται ή σχεδιάζονται από το υπουργείο.

Επισημαίνεται ότι ιδιαίτερη αναφορά υπήρξε στην “υποδειγματική”, όπως χαρακτηρίστηκε λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων της Αγίας Μαρίνας Ταϋγέτου. Να σημειωθεί ότι για την περαιτέρω αναβάθμιση της κατασκήνωσης εξασφαλίστηκε επιπλέον χρηματοδότηση του Δήμου μέσω του υπουργείου, και το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να συμπεριληφθεί και σε σχετικό ΦΕΚ.

Ο κ. Βασιλόπουλος συζήτησε, επιπλέον, με την κ. Μιχαηλίδου θέματα, όπως το πρόγραμμα της κοινωνικής αντιπαροχής, ενώ ευχαρίστησε την υπουργό για την ένταξη της Καλαμάτας στην πρώτη πιλοτική φάση του εν λόγω σημαντικού προγράμματος, καθώς και για την γενικότερη συνεργασία που υπάρχει με φόντο κοινωνικά ζητήματα.