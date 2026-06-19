Καλαμάτα: Τον Ιούλιο αναμένονται οι σωλήνες για τον Φ800 – Στον Ινδικό ωκεανό βρίσκεται το πλοίο

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων “OOCL Indonesia”. σημαίας Χόνγκ Κονγκ (μήκους 500 μέτρων και πλάτους 60 μέτρων), που μεταφέρει σωλήνες για το σημαντικό αλλά πολύπαθο έργο του νέου αγωγού Φ800 μεταφοράς νερού από τις πηγές Πηδήματος στην Καλαμάτα, ξεκίνησε από την Κίνα στις 27 Μαΐου και βρίσκεται στον Ινδικό Ωκεανό, ταξιδεύοντας για την Ελλάδα.

Αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Ανδρέας Καραγιάννης, χθες στο Δ.Σ. της Επιχείρησης, ενημερώνοντας ότι το πλοίο θα φθάσει στο λιμάνι του Πειραιά στις 12 Ιουλίου.

Ο κ. Καραγιάννης είπε ότι με δύο πλοία (και το δεύτερο αναμενόταν να αναχωρήσει στα τέλη Μαΐου από την Κίνα, αλλά γι’ αυτό δεν είχε ενημέρωση) θα μεταφερθούν στην Ελλάδα 30 και 20 κοντέινερ, αντίστοιχα, μήκους 14 μέτρων.

Διευκρίνισε δε πως είναι πιο δύσκολο να βρεθούν κοντέινερ μήκους 14 μέτρων – σε σχέση με αυτά των 12 μέτρων -, τα οποία απαιτούνται για τη μεταφορά σωλήνων του Φ800.

“Παρακολουθούμε το στίγμα του και ξέρουμε πού βρίσκεται”, παρατήρησε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, ενημερώνοντας ότι το πλοίο θα έρθει στην Ελλάδα μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Γ.Σ.