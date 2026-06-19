Εορταστικές εκδηλώσεις για τη μάχη της Βέργας

Εορταστικές εκδηλώσεις για την 200η επέτειο της ιστορικής μάχης της Βέργας - δόθηκε στις 22 Ιουνίου 1826, με τους Έλληνες να νικούν τον τουρκοαιγυπτιακό στράτευμα του Ιμπραήμ -, πραγματοποιούνται την Κυριακή 21 και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας.

Αναλυτικά, την Κυριακή 21 του μήνα:

Στις 7.30 το απόγευμα, στον ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κάτω Βέργας, θα τελεστούν παράκληση - δέηση σε ανάμνηση της λιτανείας που πραγματοποίησαν το 1826 οι άμαχοι την ημέρα της μάχης στη θέση “Χάλπινο” του Καλάθιου όρους. Θα ακολουθήσει η κάθοδος της εικόνας της Παναγίας της Ελπιδοφόρου, από το παλιό καλντερίμι, συνοδεία των μελών του Πολιτιστικού και Αναπτυξιακού Συλλόγου Βέργας και πιστών.

Στις 8.15 έχει προγραμματιστεί αντάμωμα πολιτιστικών συλλόγων, παρουσία επισήμων στο ηρώον και ένα τέταρτο αργότερα, άφιξη και εναπόθεση της εικόνας στον ναό Αγίου Νικολάου Αλμυρού.

Στο πάρκο του Αλμυρού, στις 8.45 το βράδυ, θα γίνει σύντομη αναπαράσταση αντίστασης της μάχης της Βέργας. Θα ακολουθήσουν: Χαιρετισμοί προέδρων Δημοτικής Κοινότητας Βέργας και Πολιτιστικού και Αναπτυξιακού Συλλόγου Βέργας, καθώς κι επισήμων. Ομιλία του εκδότη Γεωργίου Δημακόγιαννη. Παρουσίαση εργασίας από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Βέργας. Παραδοσιακοί χοροί από τα μέλη του του Πολιτιστικού και Αναπτυξιακού Συλλόγου Βέργας, του Χορευτικού Ομίλου “Λεύκιππος”, του Συλλόγου Χορού Καλαμάτας “Ξενία” και του Μορφωτικού Συλλόγου Μεσσηνίας.

Η εκδήλωση θα κλείσει στις 10.30 το βράδυ, με το τραγούδι “Η Πατρίς μου είναι η Μάνη”, συνοδεία γυναικών και συμβολική παράδοση του λάβαρου της ελευθερίας από γενιά σε γενιά.

Στον χώρο των εκδηλώσεων θα εκτίθεται η συλλογή κειμηλίων του Σπύρου Κατσίρα (Σύλλογος “Ελληνομνήμονες”).

Τη Δευτέρα 22 του μήνα:

Στις 10 το πρωί, τέλεση δοξολογίας στον ναό Αγίου Νικολάου Αλμυρού χοροστατούντος του μητροπολίτη Μάνης Χρυσοστόμου. Θα ακολουθήσουν λιτανεία της εικόνας της Παναγίας της Ελπιδοφόρου και μετάβαση αρχών και κοινού στη θέση “Μάνδρα” Αλμυρού. Επιμνημόσυνη δέηση προ του ηρώου των πεσόντων. Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τη διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Παραλίας Βέργας Σταυρούλα Γρουσουζάκου. Κατάθεση στεφανιών. Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των ενδόξων νεκρών του Έθνους. Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου από τη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας. Απαγγελία επετειακών ποιημάτων από μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Βέργας.