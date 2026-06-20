ΑΕΚ: Συναντήσεις Μάριου Ηλιόπουλου με δήμαρχο Καλαμάτας και αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας

Τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο επισκέφθηκε χθες στο Δημαρχείο, ο Μεσσήνιος στην καταγωγή (από τη Λογγά), εφοπλιστής και ιδιοκτήτης της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος.

Αφορμή της επίσκεψης, το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ και το “ταξίδι” του στην Ελλάδα με την Καλαμάτα να αποτελεί την αφετηρία του.

Κατά τη συνάντηση, μεταξύ άλλων, αναφορά υπήρξε και στην “Μαύρη Θύελλα”, την ομάδα της Καλαμάτας, η οποία από την νέα αγωνιστική περίοδο θα αγωνίζεται στη Super League.

Στον αντιπεριφερειάρχη

Τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριο Ηλιόπουλο υποδέχθηκε στο γραφείο του ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τον αθλητισμό, με έμφαση στην προώθηση της ευγενούς άμιλλας και του αθλητικού ιδεώδους στο ποδόσφαιρο.

Ο αντιπεριφερειάρχης μετέφερε στον πρόεδρο της ΑΕΚ τον χαιρετισμό του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού και αναφέρθηκε στα έργα αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας, προϋπολογισμού περίπου 2 εκατ. ευρώ, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως σημειώθηκε, οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην προσαρμογή του γηπέδου στις προδιαγραφές που απαιτούνται για τη διεξαγωγή αγώνων πρώτης κατηγορίας.